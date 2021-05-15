Caixa paga 2ª parcela do auxílio neste domingo (16) para nascidos em janeiro

A Caixa Econômica Federal inicia neste domingo (16) o calendário de pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial. Nesse primeiro dia, vão receber nas contas sociais digitais os nascidos em janeiro. Os valores variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
O dinheiro será creditado no Caixa Tem e poderá ser movimentado pelo próprio app para fazer compras e pagamentos através do cartão virtual ou QR Code. O saque ou transferência do benefício vai liberado somente a partir do dia 31.
O calendário de depósitos da segunda parcela vai até o dia 30 de maio, seguindo o mês de aniversário. Já os saques começam a ser liberados no dia 31. Estão previstas ainda mais duas parcelas, em julho e agosto, totalizando quatro no final dos pagamentos.
VALOR DO BENEFÍCIO
- Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250.
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150.
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.