Caixa paga 2ª parcela do auxílio neste domingo (16) para nascidos em janeiro

Aplicativo Caixa Tem. por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial e o BEm

O calendário de depósitos da segunda parcela vai até o dia 30 de maio, seguindo o mês de aniversário. Já os saques começam a ser liberados no dia 31. Estão previstas ainda mais duas parcelas, em julho e agosto, totalizando quatro no final dos pagamentos.