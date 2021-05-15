Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nova rodada

Caixa paga 2ª parcela do auxílio neste domingo (16) para nascidos em janeiro

Beneficiários vão receber crédito no app Caixa Tem. Calendário da segunda parcela vai até o dia 30, seguindo o mês de aniversário. Veja as datas

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 18:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2021 às 18:32
Aplicativo Caixa Tem por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial, BEm e FGTS
Aplicativo Caixa Tem. por ele é possível receber crédito do auxílio emergencial e o BEm Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal inicia neste domingo (16) o calendário de pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial. Nesse primeiro dia, vão receber nas contas sociais digitais os nascidos em janeiro. Os valores variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar. 
O dinheiro será creditado no Caixa Tem e poderá ser movimentado pelo próprio app para fazer compras e pagamentos através do cartão virtual ou QR Code. O saque ou transferência do benefício vai liberado somente a partir do dia 31.

Veja Também

Datafolha: 9 em cada 10 criticam novo auxílio e avaliam que dinheiro é pouco

O calendário de depósitos da segunda parcela vai até o dia 30 de maio, seguindo o mês de aniversário. Já os saques começam a ser liberados no dia 31. Estão previstas ainda mais duas parcelas, em julho e agosto, totalizando quatro no final dos pagamentos.

VALOR DO BENEFÍCIO

  • Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250.
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150.
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.

VEJA OS CALENDÁRIOS

Veja Também

Um em cada 10 contribuintes do IR precisa devolver o auxílio emergencial

ES Solidário: veja onde retirar o cartão para receber o auxílio de R$ 200

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caixa Econômica Federal governo federal Auxílio Emergencial Caixa Tem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados