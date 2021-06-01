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Auxílio emergencial

Caixa libera saque do auxílio para nascidos em março nesta quarta (2)

Dinheiro foi depositado no dia 19 de maio, mas só era possível movimentar pelo app Caixa Tem. Agora, beneficiários podem comparecer às lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências do banco para sacar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2021 às 18:06

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 18:06

Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento
Dinheiro: auxílio liberado para saque Crédito: Siumara Gonçalves
Nesta quarta-feira (2) a Caixa Econômica Federal libera o saque em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em março. Os beneficiários vão poder ter o dinheiro em mãos ou fazer a transferência dos valores que variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
Para ter sacar o dinheiro basta comparecer às lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências do banco. Esses beneficiários tiveram o auxílio depositado no dia 19 de maio, mas, até agora, só puderam movimentar o benefício pelo aplicativo Caixa Tem.

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O depósito da segunda parcela terminou neste domingo (30) para os nascidos em dezembro. O calendário de liberação do saque dessa etapa vai até o dia 16 de junho, seguindo o cronograma de pagamentos.
Estão previstas ainda mais duas parcelas, em julho e agosto, totalizando quatro no final dos pagamentos. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o governo pode prorrogar o auxílio emergencial, caso a pandemia da Covid-19 se agrave no país.

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O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250;
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150; 
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.

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