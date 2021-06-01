Caixa libera saque do auxílio para nascidos em março nesta quarta (2)

Nesta quarta-feira (2) a Caixa Econômica Federal libera o saque em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em março. Os beneficiários vão poder ter o dinheiro em mãos ou fazer a transferência dos valores que variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
Para ter sacar o dinheiro basta comparecer às lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências do banco. Esses beneficiários tiveram o auxílio depositado no dia 19 de maio, mas, até agora, só puderam movimentar o benefício pelo aplicativo Caixa Tem.
O depósito da segunda parcela terminou neste domingo (30) para os nascidos em dezembro. O calendário de liberação do saque dessa etapa vai até o dia 16 de junho, seguindo o cronograma de pagamentos.
Estão previstas ainda mais duas parcelas, em julho e agosto, totalizando quatro no final dos pagamentos. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o governo pode prorrogar o auxílio emergencial, caso a pandemia da Covid-19 se agrave no país.
O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
- Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250;
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.