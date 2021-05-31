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Dinheiro em mãos

Caixa libera saque do auxílio para nascidos em fevereiro nesta terça (1)

Benefício foi depositado para este grupo no dia 18 de maio, mas, até o momento só era possível movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem. Veja o calendário

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 18:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2021 às 18:09
Governo e Congresso discutem prorrogação do auxílio emergencial
O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a família Crédito: Shutterstock
Caixa Econômica Federal libera nesta terça-feira (1º) o saque em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em fevereiro. A partir desta data, os beneficiários podem ter o dinheiro em mãos ou fazer a transferência dos valores que variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
Esses beneficiários tiveram o auxílio depositado no dia 18 de maio, mas, até o momento, só puderam movimentar o benefício pelo aplicativo Caixa Tem. Para ter sacar o dinheiro basta comparecer às lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências do banco.

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O depósito da segunda parcela terminou no dia 30 de maio para os nascidos em dezembro. O calendário de liberação do saque dessa etapa vai até o dia 16 de junho, seguindo o cronograma de pagamentos.
O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250;
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150; 
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.

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Estão previstas ainda mais duas parcelas, uma que inicia no dia 20 de junho, e outra no a partir do dia 23 de julho, totalizando quatro no final dos pagamentos. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o governo pode prorrogar o auxílio emergencial caso a pandemia da Covid-19 se agrave no país.

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