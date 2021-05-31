Caixa libera saque do auxílio para nascidos em fevereiro nesta terça (1)

A Caixa Econômica Federal libera nesta terça-feira (1º) o saque em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em fevereiro. A partir desta data, os beneficiários podem ter o dinheiro em mãos ou fazer a transferência dos valores que variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
Esses beneficiários tiveram o auxílio depositado no dia 18 de maio, mas, até o momento, só puderam movimentar o benefício pelo aplicativo Caixa Tem. Para ter sacar o dinheiro basta comparecer às lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências do banco.
O depósito da segunda parcela terminou no dia 30 de maio para os nascidos em dezembro. O calendário de liberação do saque dessa etapa vai até o dia 16 de junho, seguindo o cronograma de pagamentos.
O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
- Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250;
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.
Estão previstas ainda mais duas parcelas, uma que inicia no dia 20 de junho, e outra no a partir do dia 23 de julho, totalizando quatro no final dos pagamentos. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o governo pode prorrogar o auxílio emergencial caso a pandemia da Covid-19 se agrave no país.