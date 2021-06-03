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Dinheiro em mãos

Caixa libera saque do auxílio para nascidos em abril nesta sexta (4)

Benefício foi depositado para este grupo no dia 20 de maio, mas até o momento só era possível movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem. Veja o calendário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2021 às 18:53

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 18:53

Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento
Dinheiro: auxílio liberado Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal libera nesta sexta-feira (4) o saque em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial para os aniversariantes do mês de abril. Os beneficiários vão poder ter o dinheiro em mãos ou fazer a transferência dos valores que variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
O benefício foi depositado no dia 20 de maio, mas, até agora, só era possível movimentar o auxílio pelo aplicativo Caixa Tem. Para sacar o dinheiro basta comparecer às lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências do banco.

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A segunda parcela terminou de ser depositada no dia 30 de maio para os nascidos em dezembro. O calendário de liberação do saque dessa etapa vai até o dia 16 de junho, seguindo o cronograma de pagamentos.
O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
  • Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250;
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150; 
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375. 

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Estão previstas ainda mais duas parcelas, em julho e agosto, totalizando quatro no final dos pagamentos. Mas o governo federal já anunciou que pode prorrogar o auxílio emergencial caso a pandemia da Covid-19 se agrave no país.

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