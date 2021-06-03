Caixa libera saque do auxílio para nascidos em abril nesta sexta (4)

A Caixa Econômica Federal libera nesta sexta-feira (4) o saque em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial para os aniversariantes do mês de abril. Os beneficiários vão poder ter o dinheiro em mãos ou fazer a transferência dos valores que variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
O benefício foi depositado no dia 20 de maio, mas, até agora, só era possível movimentar o auxílio pelo aplicativo Caixa Tem. Para sacar o dinheiro basta comparecer às lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências do banco.
A segunda parcela terminou de ser depositada no dia 30 de maio para os nascidos em dezembro. O calendário de liberação do saque dessa etapa vai até o dia 16 de junho, seguindo o cronograma de pagamentos.
O valor do benefício do auxílio em 2021 varia de acordo com a família, seguindo esse formato:
- Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250;
- Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
- A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.
Estão previstas ainda mais duas parcelas, em julho e agosto, totalizando quatro no final dos pagamentos. Mas o governo federal já anunciou que pode prorrogar o auxílio emergencial caso a pandemia da Covid-19 se agrave no país.