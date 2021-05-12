Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ajuda emergencial

Caixa libera saque do auxílio nesta quinta (13) para nascidos em outubro

Benefício foi depositado para este grupo no dia 27 de abril, mas, até o momento só era possível movimentar o benefício pelo aplicativo Caixa Tem

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 18:01

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

12 mai 2021 às 18:01
Vitória - ES - Movimentação em frente agência da Caixa Econômica na Reta da Penha para retirada do benefício do Governo Federal.
Agência da Caixa Econômica na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Caixa Econômica Federal vai liberar nesta quinta-feira (13) o saque em dinheiro da primeira parcela do auxílio emergencial para os nascidos em outubro. Também fica autorizada, a partir desta data, a transferência dos valores, que podem variar de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
O auxílio foi depositado no dia 27 de abril para os aniversariantes de outubro, mas, até o momento só era possível movimentar o benefício pelo aplicativo Caixa Tem. Para ter o dinheiro em mãos basta comparecer às lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências do banco.

Veja Também

Novas famílias podem ser selecionadas para receber auxílio emergencial

Um em cada 10 contribuintes do IR precisa devolver o auxílio emergencial

Esses beneficiários ainda receberão outras três parcelas, que serão depositadas em junho, julho e agosto, totalizando quatro no final dos pagamentos. 

VALOR DO BENEFÍCIO

  • Serão pagas aos trabalhadores 4 parcelas mensais no valor de R$ 250.
  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150.
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.

VEJA OS CALENDÁRIOS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caixa Econômica Federal Auxílio Emergencial Caixa Tem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados