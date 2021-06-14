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Dinheiro em mãos

Caixa libera saque da 2ª parcela do auxílio para nascidos em outubro nesta terça (15)

Benefício foi depositado no dia 27 de maio, mas só agora trabalhadores podem comparecer às lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou nas agências do banco para sacar o dinheiro.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2021 às 18:11

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 18:11

Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento
Saque será liberado para nascidos em outubro Crédito: Siumara Gonçalves
Nesta terça-feira (15), a Caixa Econômica Federal libera o saque em dinheiro da segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em outubro. A partir desta data, os beneficiários vão poder ter o dinheiro em mãos ou fazer a transferência dos valores que variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da composição familiar.
O auxílio foi depositado no dia 27 de maio para este grupo, mas, até agora, só era possível movimenta-lo pelo aplicativo Caixa Tem. Para sacar o dinheiro basta comparecer às lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou agências do banco.

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O valor do benefício em 2021 varia de acordo com a família:

  • Pessoas que moram sozinhas têm direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 150;
  • A mulher provedora de família monoparental tem direito a 4 parcelas mensais no valor de R$ 375.
  • Os demais receberão 4 parcelas mensais no valor de R$ 250;
A segunda parcela terminou de ser depositada no dia 30 de maio para os nascidos em dezembro. O calendário de liberação do saque desta etapa vai até o dia 17 de junho, seguindo o cronograma de pagamentos (veja no fim da matéria).
Estão confirmadas ainda mais duas parcelas, em julho e agosto. Mas, segundo informações do Estadão, o Governo Federal deve prorrogar os pagamentos do auxílio emergencial por mais três meses. Com isso, a ajuda financeira deve se estender até outubro.

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