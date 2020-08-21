Caixa abre 12 agências neste sábado para saque do auxílio e do FGTS

A Caixa vai abrir, neste sábado (22), 12 agências no Espírito Santo para o pagamento em dinheiro do auxílio emergencial de R$ 600 e do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), de acordo com a previsão de liberação do saque em espécie nos calendários dos benefícios. As agências, localizadas em municípios da Grande Vitória e do Norte e Sul do Estado, vão funcionar das 8h às 12 horas.
Agências que vão funcionar no Espírito Santo
- Cachoeiro de Itapemirim - Centro - Rua Professor Quintiliano, 27
- Cariacica - Jardim America - Rodovia Br-262, Km 01 S/N
- Cariacica - Campo Grande - Avenida Expedito Garcia, 75
- Colatina - Centro - Avenida Getúlio Vargas, 537
- Guarapari - Centro - Rua Getulio Vargas, 204
- Linhares - Centro - Avenida Nogueira da Gama, 1.197
- São Mateus - Centro - Avenida Jones dos Santos Neves, 338
- Serra - Planalto de Carapina - Rua Antônio Carone, 139
- Serra - Civit II - Avenida Norte-Sul, 3.721
- Vila Velha - Glória - Avenida Carlos Lindenberg, 1.053
- Vila Velha - Centro - Avenida Champagnat, 1.089
- Vitória - Centro - Avenida Princesa Isabel, 86
Neste sábado, poderão sacar o auxílio emergencial os beneficiários nascidos até junho, que já receberam o valor na conta poupança digital Caixa Tem. Até a liberação do saque em dinheiro, a plataforma digital permite apenas o pagamento de contas, boletos e compras por meio de cartão virtual e QR code.
Já em relação ao FGTS, podem sacar até R$ 1.045 das contas vinculadas os trabalhadores nascidos até março, que também já receberam os valores pelo Caixa Tem. (Veja os calendários abaixo)
A Caixa ressalta que não é necessário madrugar na fila, pois todos que chegarem ao local durante o horário de funcionamento serão atendidos.