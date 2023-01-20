Bolsa Capixaba: governo do ES divulga cronograma de pagamento de 2023

Cartão do Bolsa Capixaba, programa social do governo do ES Crédito: Setades/Divulgação

O governo do Espírito Santo divulgou nesta sexta-feira (20) o cronograma de pagamento do Bolsa Capixaba para o ano de 2023. As parcelas estarão disponíveis nas datas previstas para todas as pessoas com direito ao benefício.

O Bolsa Capixaba é o maior programa de transferência de renda do Espírito Santo. De acordo com dados da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), durante o ano de 2022, foram transferidos mais de R$ 55 milhões, beneficiando mais de 74 mil famílias capixabas.

Confira abaixo o cronograma do programa de janeiro a dezembro e um tira-dúvidas sobre o Bolsa Capixaba?

TIRA-DÚVIDAS

Qual o valor do benefício?

O valor do benefício é variável. Em 2022, o valor médio do Bolsa Capixaba girou em torno R$ 184. O valor mínimo pago é de R$ 50,00, mas pode chegar até R$ 600.

Quem têm direito a receber?

Atualmente, os novos critérios para recebimento do Bolsa Capixaba são:

ser morador do Espírito Santo;

estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (com atualização nos últimos dois anos);

ter a renda per capita mensal familiar de até R$ 155,00;

não ser beneficiário do Auxílio Brasil.

Como faço para receber?

Não é necessário fazer nenhum cadastro para receber o benefício. A seleção é feita pela Setades, que utiliza os dados do Cadastro Único (Cadúnico) como base para criação da listagem de beneficiários.

Dessa forma, todas as pessoas inscritas no CadÚnico, com cadastro atualizado e que atendam aos demais critérios estabelecidos pelo programa, automaticamente receberam o benefício. Por isso, é fundamental que as pessoas mantenham seu cadastro atualizado para garantir o recebimento do auxílio.

Como saber se estou na lista de beneficiários?

Por se tratar de um programa continuado e que depende do valor da renda declarada pelos usuários, a listagem de beneficiários é alterada todo mês, já que pessoas podem sair ou entrar no programa, caso atendam ou não aos critérios.

Assim, quem quer saber se tem direito ao benefício precisa conferir se seu nome está na lista. Para consultar a listagem, a pessoa deve utilizar seu número do NIS.

A lista pode ser conferida no site: setades.es.gov.br/listabolsacapixaba

Tenho direito ao benefício. Como retirar o cartão e receber?

Após conferir o nome da lista, a pessoa deve se dirigir a uma agência do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) para retirar seu cartão. Para os moradores da Região Metropolitana (Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória), os beneficiários devem procurar as agências centrais do Banestes dessas localidades.