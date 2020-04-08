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Crise do coronavírus

Bancos levam de 2 a 10 dias para adiar a prestação da casa própria

Diante da crise, instituições financeiras estão permitindo aos mutuários a renegociação do pagamento das parcelas e dando um prazo de até seis meses de carência para pagar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 06:00

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 06:00

12/12/2019 - Vitória - ES - Mercado imobiliário - Vista aérea de prédios de Vitória
Vista aérea de prédios de Vitória Crédito: Luciney Araújo
Instituições bancárias estão concedendo uma pausa emergencial nos contratos de empréstimos habitacionais.  Banestes e Caixa, por exemplo, informaram que tais medidas estão sendo tomadas para auxiliar os clientes em tempos de coronavírus. O prazo de espera do mutuário para ter uma resposta positiva para o pedido de carência vai de dois a 10 dias.
Na Caixa, por exemplo, a pausa emergencial está sendo feita por um período de três meses. O cliente que solicita recebe o retorno do banco em até 10 dias. Apesar de não ter dados regionais sobre o assunto, em todo o Brasil, mais de 900 mil solicitações já foram feitas.
Segundo a assessoria de imprensa do banco, a pausa no contrato pode ser pedida sem sair de casa  tanto pelo aplicativo Habitação Caixa, quanto pelo telefone.
A pausa emergencial pode ser pedida nos financiamentos de pessoa física e jurídica. No entanto, é preciso que o contrato esteja adimplente ou com até dois meses em atraso. Já para clientes que estão com mais de dois meses em atraso, é preciso fazer uma renegociação da dívida por meio do telefone ou com o gerente de relacionamento.

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Segundo o banco, todos os clientes que solicitaram anteriormente a pausa emergencial terão a interrupção alterada automaticamente para três encargos e receberão um SMS confirmando a mudança, não sendo necessário efetuar novo pedido.
Durante o período de pausa, será mantida a mesma taxa de juros, sem a cobrança de multa. Ao final do período de suspensão, o cliente não precisará pagar duas prestações no mesmo mês. Depois deste período, o pagamento da prestação volta ao normal, com a adição dos meses que não foram pagos no final do financiamento.
Já o Banestes informou que os clientes podem solicitar o reparcelamento dos financiamentos para até 6 meses. A proposta é sujeita à análise do banco. Se aprovada, os valores das prestações devidas serão incorporados ao saldo devedor do financiamento e haverá a cobrança proporcional dos juros para o período restante da operação. 

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Segundo o banco estadual, para realizar a negociação basta que o cliente entre em contato com o seu gerente, por meio dos canais oficiais de atendimento. De acordo com a assessoria de imprensa do Banestes, a resposta ao cliente demora de 2 a 3 dias, podendo ser maior para casos em que a análise precise ser mais detalhada.
Um morador de Colina de Laranjeiras, na Serra, que preferiu não se identificar, disse que conseguiu pausar o contrato com a Caixa pelo celular. No condomínio onde moro muita gente fez a paralisação do contrato. No meu caso foi muito bom, porque meus gastos aumentaram, conta.

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VEJA O PASSO A PASSO PARA PEDIR PAUSA NOS CONTRATOS HABITACIONAIS NA CAIXA:

Pelo telefone:
  • Basta ligar 0800 726 0505 (ou 3004-1105 no caso de regiões metropolitanas), clicando na opção 7. É recomendado ter em mãos o contrato habitacional e os documentos pessoais do titular do contrato.
Pelo aplicativo:
  • Acessar o aplicativo Play Store e no Apple Store;
  • Clicar na opção Solicitar Pausa Emergencial;
  • Efetuar login;
  • Ler as orientações e clicar em Próximo;
  • Informar o número do celular e autorizar a CAIXA a enviar SMS sobre a solicitação;
  • Clicar em Solicitar Pausa
Nos dois casos, o cliente recebe pelo celular uma mensagem confirmando a pausa no contrato.
Link para storie: https://www.agazeta.com.br/stories/amp/perguntas-frequentes-sobre-coronavrus/

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