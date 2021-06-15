Auxílio emergencial: 3ª parcela é antecipada e começa a sair nesta sexta

Dinheiro do auxílio emergencial começa a ser liberado nesta sexta Crédito: Siumara Gonçalves

governo federal antecipou o calendário de pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial 2021 para o público inscrito via canais digitais e do Cadastro Único. Pelo novo cronograma, o benefício começa a ser pago nesta terça-feira (18), com crédito para os nascidos em janeiro. Já os saques em dinheiro estarão liberados a partir de 1º de julho. A mudança das datas foi publicada nesta terça-feira (15) no Diário Oficial da União.

Esta é a terceira antecipação no calendário de pagamento e de saques feita pelo governo. Anteriormente, foram alteradas as datas de saques da primeira parcela e todo o calendário da segunda.

A nova alteração prevê, por exemplo, que os aniversariantes de novembro, que teriam acesso aos saques somente em 10 de agosto, passem a ter essa possibilidade 24 dias antes, ou seja, em 16 de julho. Para os aniversariantes de dezembro, o cronograma foi antecipado em 23 dias. O terceiro ciclo agora vai finalizar em 19 de julho, conforme informou o Ministério da Cidadania.

Novo calendário da terceira parcela do auxílio emergencial Crédito: Reprodução/ Caixa Econômica Federal

Novo calendário para saques da terceira parcela do auxílio emergencial Crédito: Reprodução/ Caixa Econômica Federal

O modelo de escalonamento das transferências e saques, adotado desde o ano passado, continua a ser executado em 2021 para evitar filas e aglomerações nas agências da Caixa Econômica Federal e nas casas lotéricas.

Quem teve o auxílio emergencial 2021 cancelado por conta da revisão mensal de junho têm até o dia 22 para contestar a decisão. O cidadão pode conferir a possibilidade de retomar o pagamento do benefício no site . Para isso, ele precisa verificar se há parcela com a situação cancelada e clicar no botão “contestar”.

Se a razão que motivou o cancelamento permitir contestação, o registro do cidadão será reanalisado pela Dataprev e o trabalhador poderá voltar a receber, caso seja aprovada a contestação.

O Ministério da Cidadania alerta que para o público do Bolsa Família nada muda. Os repasses seguem de acordo com o calendário do programa. Em junho, o início dos repasses será na próxima quinta-feira (17) para quem tem Número de Identificação Social (NIS) com final 1. O calendário de pagamento do programa é realizado nos 10 últimos dias úteis de cada mês.

Atendimento ao cidadão