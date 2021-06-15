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Mudança no calendário

Auxílio emergencial: 3ª parcela é antecipada e começa a sair nesta sexta

Governo federal antecipou o calendário de pagamentos e saques do benefício; nascidos em janeiro serão os primeiros a receber
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 jun 2021 às 10:27

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 10:27

Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento
Dinheiro do auxílio emergencial começa a ser liberado nesta sexta Crédito: Siumara Gonçalves
governo federal antecipou o calendário de pagamentos da terceira parcela do auxílio emergencial 2021 para o público inscrito via canais digitais e do Cadastro Único. Pelo novo cronograma, o benefício começa a ser pago nesta terça-feira (18), com crédito para os nascidos em janeiro. Já os saques em dinheiro estarão liberados a partir de 1º de julho. A mudança das datas foi publicada nesta terça-feira (15) no Diário Oficial da União.
Esta é a terceira antecipação no calendário de pagamento e de saques feita pelo governo. Anteriormente, foram alteradas as datas de  saques da primeira parcela e todo o calendário da segunda.
A nova alteração prevê, por exemplo, que os aniversariantes de novembro, que teriam acesso aos saques somente em 10 de agosto, passem a ter essa possibilidade 24 dias antes, ou seja, em 16 de julho. Para os aniversariantes de dezembro, o cronograma foi antecipado em 23 dias. O terceiro ciclo agora vai finalizar em 19 de julho, conforme informou o Ministério da Cidadania.
Novo calendário do auxílio emergencial
Novo calendário da terceira parcela do auxílio emergencial Crédito: Reprodução/ Caixa Econômica Federal
Novo calendário do auxílio emergencial
Novo calendário para saques da terceira parcela do auxílio emergencial Crédito: Reprodução/ Caixa Econômica Federal
O modelo de escalonamento das transferências e saques, adotado desde o ano passado, continua a ser executado em 2021 para evitar filas e aglomerações nas agências da Caixa Econômica Federal e nas casas lotéricas.
Quem teve o auxílio emergencial 2021 cancelado por conta da revisão mensal de junho têm até o dia 22  para contestar a decisão. O cidadão pode conferir a possibilidade de retomar o pagamento do benefício no site. Para isso, ele precisa verificar se há parcela com a situação cancelada e clicar no botão “contestar”.
Se a razão que motivou o cancelamento permitir contestação, o registro do cidadão será reanalisado pela Dataprev e o trabalhador poderá voltar a receber, caso seja aprovada a contestação.
O Ministério da Cidadania alerta que para o público do Bolsa Família nada muda. Os repasses seguem de acordo com o calendário do programa. Em junho, o início dos repasses será na próxima quinta-feira (17) para quem tem Número de Identificação Social (NIS) com final 1. O calendário de pagamento do programa é realizado nos 10 últimos dias úteis de cada mês.

Atendimento ao cidadão

A central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h, gratuitamente, e está pronta para atender os beneficiários do auxílio emergencial. Além disso, o banco disponibiliza, ainda, o site.

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