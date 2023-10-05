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Dívida milionária

Autofalência da Saraiva: livraria já não tem mais lojas no ES

Rede de livrarias, que esteve em recuperação judicial por cinco anos antes de pedir falência, fechou todas as lojas no país. Site continua no ar, mas produtos estão indisponíveis

Publicado em 05 de Outubro de 2023 às 15:34

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

05 out 2023 às 15:34
Unidade da Livraria Saraiva
Livraria Saraiva: última unidade no Espírito Santo fechou as portas em agosto Crédito: Gabriel Souto/ Saraiva / Divulgação
A rede de livrarias Saraiva, que entrou com um pedido de autofalência na Justiça na quarta-feira (4), já não tem lojas no Espírito Santo há dois meses. A última unidade em território capixaba, que ficava no Shopping Vila Velha, encerrou as atividades em agosto. O espaço com 1 mil m² está vazio desde então.
A companhia, que já chegou a ter mais de 100 lojas no país — incluindo outras duas unidades na Grande Vitória —, estava em recuperação judicial desde outubro de 2018, quando declarou uma dívida de R$ 675 milhões.
A rede de lojas vinha encolhendo desde então. A unidade da Praia da Costa, em Vila Velha, por exemplo, encerrou as atividades há cerca de dois anos, e o espaço hoje é ocupado pela Leitura, uma concorrente da Saraiva no ramo de livrarias.
No mês passado, a Saraiva anunciou, oficialmente, o fechamento de todas as lojas no país e a demissão dos funcionários. A expectativa que se tinha, até então, era de que o e-commerce continuasse funcionando. Mas, embora o site continue no ar, todos os títulos cadastrados estão indisponíveis, conforme se verificou nesta quinta-feira (5).
Livros estão indisponíveis até mesmo em e-commerce da Saraiva
Livros estão indisponíveis até mesmo em e-commerce da Saraiva Crédito: Reprodução/Site oficial da Saraiva
Com o pedido de autofalência, a empresa admite sua própria insolvência, isto é, sua incapacidade de quitar suas dívidas.
Em comunicado divulgado ao mercado, a Saraiva informou que o pedido foi protocolado nos autos do processo de recuperação judicial, na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.
A Saraiva foi procurada pela reportagem, mas não houve resposta.

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