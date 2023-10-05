Autofalência da Saraiva: livraria já não tem mais lojas no ES

Livraria Saraiva: última unidade no Espírito Santo fechou as portas em agosto Crédito: Gabriel Souto/ Saraiva / Divulgação

A companhia, que já chegou a ter mais de 100 lojas no país — incluindo outras duas unidades na Grande Vitória —, estava em recuperação judicial desde outubro de 2018, quando declarou uma dívida de R$ 675 milhões.

A rede de lojas vinha encolhendo desde então. A unidade da Praia da Costa, em Vila Velha, por exemplo, encerrou as atividades há cerca de dois anos, e o espaço hoje é ocupado pela Leitura, uma concorrente da Saraiva no ramo de livrarias.

No mês passado, a Saraiva anunciou, oficialmente, o fechamento de todas as lojas no país e a demissão dos funcionários. A expectativa que se tinha, até então, era de que o e-commerce continuasse funcionando. Mas, embora o site continue no ar, todos os títulos cadastrados estão indisponíveis, conforme se verificou nesta quinta-feira (5).

Livros estão indisponíveis até mesmo em e-commerce da Saraiva Crédito: Reprodução/Site oficial da Saraiva

Com o pedido de autofalência, a empresa admite sua própria insolvência, isto é, sua incapacidade de quitar suas dívidas.

Em comunicado divulgado ao mercado, a Saraiva informou que o pedido foi protocolado nos autos do processo de recuperação judicial, na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.