Assembleia aprova auxílio-alimentação de R$ 600 para servidores do ES

Palácio Anchieta, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou, em sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira (3), o reajuste do auxílio-alimentação dos servidores estaduais, que sairá dos atuais R$ 300 para R$ 600 – um aumento de 100% – a partir deste mês.

O valor é destinado aos profissionais com carga diária de 8 horas, com redução proporcional para os servidores que tem jornadas menores.

"O servidor que acumule cargo ou emprego fará jus à percepção de um único auxílio-alimentação por mês, de acordo com o valor previsto", destaca o projeto.

Mais de 50 mil servidores públicos do Executivo estadual que estão em atividade serão beneficiados com o aumento do auxílio, que estava congelado no valor de R$ 300 desde 2018.

Originalmente, o texto enviado à Assembleia revogava o pagamento do 13° do benefício, mas, em acordo com o governo, foi mantido.