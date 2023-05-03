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Aumento de 100%

Assembleia aprova auxílio-alimentação de R$ 600 para servidores do ES

O valor é destinado aos profissionais com carga diária de 8 horas, com redução proporcional para os servidores que tem jornadas menores
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

03 mai 2023 às 10:14

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 10:14

Palácio Anchieta, em Vitória
Palácio Anchieta, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou, em sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira (3), o reajuste do auxílio-alimentação dos servidores estaduais, que sairá dos atuais R$ 300 para R$ 600 – um aumento de 100% – a partir deste mês.
O valor é destinado aos profissionais com carga diária de 8 horas, com redução proporcional para os servidores que tem jornadas menores. 
"O servidor que acumule cargo ou emprego fará jus à percepção de um único auxílio-alimentação por mês, de acordo com o valor previsto", destaca o projeto.
Mais de 50 mil servidores públicos do Executivo estadual que estão em atividade serão beneficiados com o aumento do auxílio, que estava congelado no valor de R$ 300 desde 2018.
Na semana passada, os sindicatos haviam rejeitado a proposta apresentada pelo governo de aumentar o valor do auxílio para R$ 550, alegando que outros Poderes pagam muito mais e que o valor estava abaixo da cesta básica.  O anúncio do novo valor foi feito na noite de terça (2).
Originalmente, o texto enviado à Assembleia revogava o pagamento do 13° do benefício, mas, em acordo com o governo, foi mantido. 
Assembleia aprova auxílio-alimentação de R$ 600 para servidores do ES
Assembleia aprova auxílio-alimentação de R$ 600 para servidores do ES Crédito: Reprodução

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