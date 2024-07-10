Área do antigo Shopping dos Colchões terá prédio de 13 andares em Vitória

Terreno do antigo Shopping dos Colchões, Jardim da Penha Crédito: Ricardo Medeiros

Além da loja do Shopping dos Colchões, que ficava na esquina da Fernando Ferrari com a Rua Comissário Octávio Queiroz, a área também tinha uma igreja que ficava na esquina da Rua Comissário Octávio Queiroz com a Rua Arthur Czartoryski, próximo à Ufes, e foi demolida.

No terreno será construído o empreendimento chamado Esquina, um prédio residencial com 13 pavimentos e lojas no térreo. O prédio está em pré-lançamento pela igom, desenvolvedora e gestora de ativos imobiliários, em parceria com a Mazzini, e tem valor geral de vendas avaliado em R$ 103 milhões.

O empreendimento consiste em duas torres, totalizando 122 unidades do tipo estúdio, 2 e 3 quartos, e vai contar com área de lazer, brinquedopet e também área Pet Care.