A demolição do galpão onde ficava o antigo Shopping dos Colchões na Avenida Fernando Ferrari, em frente à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Jardim da Penha, Vitória, tem chamado a atenção de moradores e motoristas que passam na região. E espaço da antiga loja já tem um destino: vai dar lugar a um prédio residencial de 13 andares com lojas no térreo.
Além da loja do Shopping dos Colchões, que ficava na esquina da Fernando Ferrari com a Rua Comissário Octávio Queiroz, a área também tinha uma igreja que ficava na esquina da Rua Comissário Octávio Queiroz com a Rua Arthur Czartoryski, próximo à Ufes, e foi demolida.
No terreno será construído o empreendimento chamado Esquina, um prédio residencial com 13 pavimentos e lojas no térreo. O prédio está em pré-lançamento pela igom, desenvolvedora e gestora de ativos imobiliários, em parceria com a Mazzini, e tem valor geral de vendas avaliado em R$ 103 milhões.
O empreendimento consiste em duas torres, totalizando 122 unidades do tipo estúdio, 2 e 3 quartos, e vai contar com área de lazer, brinquedopet e também área Pet Care.
Área do antigo Shopping dos Colchões terá prédio de 13 andares em Vitória