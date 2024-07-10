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Jardim da Penha

Área do antigo Shopping dos Colchões terá prédio de 13 andares em Vitória

Serão duas torres com apartamentos do tipo estúdio, dois e três quartos, totalizando 122 unidades e vai contar ainda com lojas no térreo
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

10 jul 2024 às 17:45

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 17:45

Terreno do antigo Shopping dos Colchões, Jardim da Penha
Terreno do antigo Shopping dos Colchões, Jardim da Penha Crédito: Ricardo Medeiros
A demolição do galpão onde ficava o antigo Shopping dos Colchões na Avenida Fernando Ferrari, em frente à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Jardim da PenhaVitória, tem chamado a atenção de moradores e motoristas que passam na região. E espaço da antiga loja já tem um destino: vai dar lugar a um prédio residencial de 13 andares com lojas no térreo. 
Além da loja do Shopping dos Colchões, que ficava na esquina da Fernando Ferrari com a Rua Comissário Octávio Queiroz, a área também tinha uma igreja que ficava na esquina da Rua Comissário Octávio Queiroz com a Rua Arthur Czartoryski, próximo à Ufes, e foi demolida. 
No terreno será construído o empreendimento chamado Esquina, um prédio residencial com 13 pavimentos e lojas no térreo. O prédio está em pré-lançamento pela igom, desenvolvedora e gestora de ativos imobiliários, em parceria com a Mazzini, e tem valor geral de vendas avaliado em R$ 103 milhões.
O empreendimento consiste em duas torres, totalizando 122 unidades do tipo estúdio, 2 e 3 quartos, e vai contar com área de lazer, brinquedopet e também área Pet Care. 
Área do antigo Shopping dos Colchões terá prédio de 13 andares em Vitória

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