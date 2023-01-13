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Indústria

Após cinco meses de queda, produção industrial do ES volta a crescer

Em novembro de 2022, produção total das fábricas capixabas cresceu e foi a segundo melhor entre os demais estados do país, segundo dados do IBGE
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

13 jan 2023 às 13:47

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 13:47

Barril de Petróleo
Barril de petróleo: produção industrial do ES Crédito: Shutterstock
Interrompendo uma trajetória de quedas, a produção da indústria capixaba apresentou crescimento de 7,6% no mês de novembro de 2022, frente aos 30 dias anteriores, sendo o segundo melhor resultado mensal do país, atrás apenas do Paraná (8,5%). Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (13).
O resultado, que vai na contramão da média nacional (-0,1%), foi o primeiro desempenho positivo do Estado desde maio do ano passado (2,4%). Nos cinco meses seguintes, a produção da indústria do Espírito Santo acumulou perdas de 20,6%.
Na comparação com novembro de 2021, a produção industrial capixaba apresenta recuo de 12,2%, decorrente, principalmente, do setor extrativo, que teve queda de 21,3%, sob efeito do mau desempenho dos segmentos óleos brutos de petróleo, minério de ferro e gás natural.
As indústrias de transformação, por sua vez, recuaram 7,4% na comparação interanual, influenciada pelo resultado dos produtos de minerais não metálicos (-21,3%) e celulose, papel e produtos de papel (-10,9%). A produção de alimentos caiu 0,4%.
No acumulado entre janeiro e novembro de 2022, a produção das indústrias do Estado caiu 7,2%, e, em 12 meses, 6,7%.

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