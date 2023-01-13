Após cinco meses de queda, produção industrial do ES volta a crescer

Barril de petróleo: produção industrial do ES Crédito: Shutterstock

Interrompendo uma trajetória de quedas, a produção da indústria capixaba apresentou crescimento de 7,6% no mês de novembro de 2022, frente aos 30 dias anteriores, sendo o segundo melhor resultado mensal do país, atrás apenas do Paraná (8,5%). Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (13).

O resultado, que vai na contramão da média nacional (-0,1%), foi o primeiro desempenho positivo do Estado desde maio do ano passado (2,4%). Nos cinco meses seguintes, a produção da indústria do Espírito Santo acumulou perdas de 20,6%.

Na comparação com novembro de 2021, a produção industrial capixaba apresenta recuo de 12,2%, decorrente, principalmente, do setor extrativo, que teve queda de 21,3%, sob efeito do mau desempenho dos segmentos óleos brutos de petróleo, minério de ferro e gás natural.

As indústrias de transformação, por sua vez, recuaram 7,4% na comparação interanual, influenciada pelo resultado dos produtos de minerais não metálicos (-21,3%) e celulose, papel e produtos de papel (-10,9%). A produção de alimentos caiu 0,4%.