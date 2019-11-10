A Gazeta apresenta transformação digital em evento internacional

André Furlanetto, diretor de A Gazeta Crédito: Divulgação

A Rede Gazeta foi convidada para apresentar as transformações digitais pelas quais vem passando na Digital Media Latam. O evento, que será realizado no Rio de Janeiro, entre os dias 11 e 13, é voltado para a mídia digital e contará com a participação de mais de 350 executivos e 80 empresas de 22 países de todo o mundo.

Quem vai representar a empresa é o diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital, André Furlanetto. Nós vamos falar sobre a nossa transformação digital. Apesar de já estar sendo bastante difundida em empresas de mídia nacionais e internacionais, nós vamos mostrar essa mudança em âmbito local, o que ainda é um pouco incomum, comentou.

Além de A Gazeta, a edição de 2019 do Digital Media Latam apresentará outros três casos: dos jornais O Globo, Le Figaro (da França) e The Guardian (Reino Unido). Em comum, as quatro empresas trabalham na integração das redações, diversificação de receitas digitais e a alteração na frequência de publicação impressa.

Muitos dos desafios que existem nessas transformações são comuns a todos os atores. Acredito que vai ser muito bom para mostrar nossa experiência e, também, ouvir as histórias dos outros jornais, comentou Furlanetto.

A organização do evento definiu as mudanças feitas pela Rede Gazeta como a maior transformação de sua história e um caso fascinante para qualquer publicação regional latino-americana hoje em dia.

A editora-chefe da Redação A Gazeta/ CBN , Elaine Silva, destaca que A Gazeta está à frente no quesito digital. As mudanças que fizemos nos coloca na vanguarda. O que nos motiva é ser referência nos assuntos do Espírito Santo e também em jornalismo digital, afirma.

Por fim, o diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg, salienta que a participação do time de A Gazeta em um evento deste porte reforça que o caminho da transformação digital cumpriu as primeiras premissas.

"Participar de um evento com entidades e jornais de diversas partes do mundo é motivo de orgulho para nós. A Rede Gazeta, e o jornal A Gazeta, particularmente, sempre tiveram como característica o empenho por antecipar movimentos na área de comunicação e jornalismo, destaca.