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600 produtos capixabas vão ter incentivo para conquistar a Europa

Acordo entre Mercosul e União Europeia, que elimina de tarifas para exportação de produtos industriais e agrícolas, foi assinado em 2019, mas ainda passa por avaliação
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

12 jun 2023 às 11:01

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 11:01

Porto de Vitória
Porto de Vitória recebe cargas enviadas para vários países Crédito: Porto de Vitória
O acordo de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia, que deve ser assinado até o fim de 2023, pode beneficiar mais de 600 produtos industriais e agrícolas vendidos pelo Espírito Santo. No país, somente no setor industrial, o número passa de 2.800, segundo levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI).
As informações regionais foram levantadas pela reportagem, por meio do Comex Stat, sistema do governo federal que traz dados detalhados das exportações e importações brasileiras.
O tratado, que elimina tarifas para exportação de produtos industriais brasileiros e também beneficia produtos agrícolas, peixes, crustáceos e carnes bovina, suína e de aves, foi assinado em 2019, mas não chegou realmente a entrar em vigor.
Atualmente, passa por reavaliação do governo federal, depois que a UE apresentou um documento, em março, com exigências adicionais. Estão em discussão, sobretudo, questões ligadas à pauta ambiental.
Na última quarta-feira (24), o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o governo brasileiro está examinando um documento enviado pelos europeus com novos itens ambientais, mas a expectativa é que a aliança seja firmada.
Caso a conclusão seja favorável e os termos do acordo passem a valer, diversos exportadores do Estado teriam melhores condições de competir no mercado europeu. A avaliação é do presidente do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), Sidemar Acosta.
“Todo acordo (de livre comércio) que é assinado é bem-vindo. Nesse caso, é importante para o país de modo geral, mas para o Espírito Santo, particularmente, pode trazer benefícios diversos, como abertura de novos mercados para produtos capixabas, tipo frutas, café e cacau. Tudo pode ser bastante significativo, já que a economia do Espírito Santo é bastante dependente da exportação de commodities agrícolas. Mas também beneficia o setor industrial”, diz Sidemar.
Somado a isso, na avaliação de Acosta, a eventual efetivação do acordo pode levar à negociação de outros produtos, além de facilitar a atração de investimentos estrangeiros nos mais variados ramos.

O que é o acordo entre Mercosul e União Europeia

Após anos de negociação, o Tratado de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia foi concluído em 2019, prevendo a eliminação do Imposto de Importação para mais de 90% dos bens comercializados entre os países dos dois blocos após um período de transição de até 15 anos.
O acordo, que atualmente passa por revisão, também prevê abertura, maior transparência e segurança jurídica nos mercados de serviços, investimentos e compras governamentais, bem como redução de barreiras não tarifárias.
600 produtos capixabas vão ter incentivo para conquistar a Europa

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