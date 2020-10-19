Pai que ofereceu recompensa pela filha desaparecida encontra jovem no ES

Pai oferece R$ 2 mil de recompensa para quem encontrar filha desaparecida Crédito: Arquivo pessoal

O pagamento da recompensa oferecida pelo pai da jovem, Dalto Miranda, não precisou ser realizado porque foi ele mesmo quem encontrou a adolescente. Segundo informações de familiares, Pamela estava na casa com um rapaz com quem ela se relaciona, mas a família não tinha informações.

A adolescente não amanheceu em casa na quinta-feira (15) e, desde então, a família iniciou a procura. O pai dela não parou. Foram quatro dias sem dormir, contou a madrinha da adolescente, Andreia Ferreira.

O QUE FAZER EM CASOS DE DESAPARECIMENTO

Em situações de desaparecimento nos casos ocorridos em municípios fora da região metropolitana, a Polícia Civil orienta que devem ser registrados, através de boletim de ocorrência, em qualquer delegacia, ou realizar o registro por meio da Delegacia On-line, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, para que a PC tome ciência sobre o caso e inicie as investigações.

Para quem mora na Grande Vitória , o registro deve ser feito na Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), que funciona no prédio do DHPP: Rua João Carlos de Souza, s/n, Bairro Vermelho, Vitória.

Não existem prazos definidos para que o registro do desaparecimento seja feito, nem para que as buscas iniciem ou encerrem.

INFORMAÇÕES

Quem tiver informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Também é possível passar informações diretamente à equipe de investigação da delegacia, pelo telefone (27) 3137-9065, ou indo pessoalmente à unidade.

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