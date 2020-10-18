Pai oferece R$ 2 mil de recompensa para quem encontrar filha desaparecida

Pamela sumiu de sua residência, em Cachoeiro, Sul do Estado Crédito: Arquivo pessoal

Atualização: A adolescente Pamela Pires Duarte, de 15 anos, que estava desaparecida desde a última quinta-feira (15) foi encontrada pela família neste domingo (18), segundo informações de familiares na manhã desta segunda-feira (19).

O pai de uma adolescente está oferecendo R$ 2 mil de recompensa para quem encontrar sua filha, que está desaparecida desde a última quinta-feira (15). A família é de Cachoeiro de Itapemirim Sul do Espírito Santo . Dalto Miranda, conhecido como Dal, está há três dias procurando por Pamela Pires Duarte, de 15 anos.

De acordo com a madrinha da adolescente, Andreia Ferreira, a família recebeu informações de que ela está em Conduru, distrito de Cachoeiro, mas até agora a jovem não foi localizada. O pai dela não parou. Está procurando incansavelmente. Três dias sem dormir. Estão em quatro carros rodando todos os lugares atrás dela.

A família não sabe como ela saiu de casa, mas imagina que tenha sido na madrugada de quinta-feira (15) e com a ajuda de alguém. Ela mora com os irmãos, o pai e a madrasta, aqui em Cachoeiro. E na quinta-feira, eles me ligaram perguntando se ela estava na minha casa, porque não tinha amanhecido em sua residência. Ela já morou comigo por um período e no início do ano resolveu voltar a morar com o pai. A gente acha que ela teve ajuda de alguém, contou Andreia.

A suspeita é que Pamela esteja com um rapaz de 17 anos, com quem tem um relacionamento, antes desconhecido pela família. A gente não sabia, mas agora a família ficou sabendo que ela já tinha um relacionamento com um rapaz, também menor de idade, de 17 anos, que mora em Conduru. Ele também está sumido. As informações que chegam é de que ela está com ele, mas ninguém encontra os dois, explicou a madrinha.

Pamela está sendo procurada pela família há 3 dias Crédito: Arquivo pessoal

A família de Pamela já conseguiu contato com familiares do rapaz, que também alegam não saber onde eles estão. O pai dela e o meu marido já encontraram até a mãe do rapaz, mas ele não morava com a mãe. Ninguém sabe onde eles estão. A suspeita é que estejam na região de Conduru e Aracuí, localidades vizinhas. Várias pessoas ligaram avisando que viram ela por lá, mas não encontramos, disse Andreia.

FEZ POSTAGEM EM APLICATIVO DE MENSAGEM

Andreia disse que a adolescente chegou a fazer uma postagem em um aplicativo de mensagem pedindo que parassem de procurar por ela. Ela tirou o chip do celular e a gente não consegue rastrear, mas ela estava usando o Whatsapp. Ela postou pedindo pra parar de procurar por ela. A nossa preocupação é se ela realmente está postando isso por vontade própria ou por pressão de alguém. Não sabemos se ela ainda quer isso. Talvez ela pensou que iria ser só algo de momento e agora que tomou uma proporção muito grande, está com medo.

INFORMAÇÕES

Quem tiver informações sobre Pamela, pode ligar no númeor (28) 99943-3191 e falar com Andreia (madrinha) ou nos números (28) 99972-0213 e (28) 99917-6962 e falar com o pai Dalto Miranda (Dal). O caso foi registrado na delegacia de polícia, que já fez buscas na região.

O QUE FAZER EM CASOS DE DESPARECIMENTO

Em situações de desaparecimento nos casos ocorridos em municípios fora da região metropolitana, a Polícia Civil orienta que devem ser registrados, através de boletim de ocorrência, em qualquer delegacia, ou realizar o registro por meio da Delegacia On-line, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, para que a PC tome ciência sobre o caso e inicie as investigações.

Para quem mora na Grande Vitória , o registro deve ser feito na Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), que funciona no prédio do DHPP: Rua João Carlos de Souza, s/n, Bairro Vermelho.

Não existem prazos definidos para que o registro do desaparecimento seja feito, nem para que as buscas iniciem ou encerrem.

INFORMAÇÕES

Quem tiver informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Também é possível passar informações diretamente à equipe de investigação da delegacia, pelo telefone (27) 3137-9065, ou indo pessoalmente à unidade.

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