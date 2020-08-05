O que se sabe até agora sobre adolescente desaparecida em Vitória

A estudante Bianca Paulino Mayworm, de 17 anos, está desaparecida desde a última segunda-feira (03) Crédito: Reprodução/Facebook

A mãe da jovem, Simony Guerra Paulino Mayworm, de 51 anos, contou que a família segue aflita com o desaparecimento e a falta de informações, mas acredita que ela até possa estar por perto porque não tinha dinheiro em quantidade significativa.

"Não sabemos ainda onde ela está, mas como ela só tinha R$ 40 reais e também não tem cartão de crédito, acreditamos que possa estar por aqui, mas ainda não temos certeza disso. Ela também não levou a identidade dela, fica comigo porque ela falava que tinha essa vontade de sair de casa. A Bianca tem apenas uma cópia da identidade, o documento da escola onde estuda, a carteirinha do plano de saúde e nada mais. Então ela não conseguiria embarcar em um voo ou em um ônibus para outro Estado", disse a mãe.

VONTADE ANTIGA

Simony ainda contou que a filha demonstrava vontade em ser independente, ter o próprio dinheiro e trabalhar. Por conta disso, ela e o marido entendem que a filha tenha se decidido em sair de casa.

"Já faz alguns meses que ela tinha esse comportamento. Dizia que queria ter as próprias coisas, trabalhar, conseguir o próprio dinheiro. Mas é aquela coisa, o jovem idealiza um mundo e pensa que as coisas vão acontecer do jeito que querem, mas não é assim. Ela é inexperiente, nunca trabalhou, tem só 17 anos. Como iria conseguir trabalho, ainda mais nessa pandemia?", ponderou a mãe.

Recentemente a jovem também mantinha contato com um homem da cidade de Sinop, no Mato Grosso, e a família não descarta a possibilidade dela estar indo ao encontro dessa pessoa. No último contato da menina com os pais, ocorrido na tarde desta terça-feira (04), a garota contou que estava indo para São Paulo. Depois dessa mensagem enviada por um aplicativo, a adolescente não falou mais com a família e também não respondeu às ligações e mensagens enviadas.

Além de pequena quantia em dinheiro, a adolescente também levou duas mochilas com roupas, o aparelho celular, um notebook e um tablet.

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