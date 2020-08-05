Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Ela só tinha R$ 40 reais"

O que se sabe até agora sobre adolescente desaparecida em Vitória

Desde a última segunda-feira (03) a estudante Bianca Paulino Mayworm, de 17 anos, saiu de casa, em Jardim Camburi, Vitória, onde morava com os pais. Mãe contou que a filha não tinha cartão de crédito e também não levou documento de identidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 11:20

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 11:20

Desaparecida
A estudante Bianca Paulino Mayworm, de 17 anos, está desaparecida desde a última segunda-feira (03) Crédito: Reprodução/Facebook
Quarenta reais em espécie, uma cópia da identidade em papel  e a carteirinha escolar. Esta foi a quantia em dinheiro e também os únicos documentos que a estudante Bianca Paulino Mayworm, de 17 anos, levou consigo ao sair de casa na última segunda-feira (03). Dois dias após deixar a casa dos pais, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, a adolescente ainda se encontra desaparecida.
A mãe da jovem, Simony Guerra Paulino Mayworm, de 51 anos, contou que a família segue aflita com o desaparecimento e a falta de informações, mas acredita que ela até possa estar por perto porque não tinha dinheiro em quantidade significativa.

Veja Também

Adolescente desaparecida levou mochilas com roupas ao deixar casa em Vitória

Homem que estava desaparecido há três dias volta para casa na Serra

Família procura jovem que desapareceu em Jacaraípe, na Serra

"Não sabemos ainda onde ela está, mas como ela só tinha R$ 40 reais e também não tem cartão de crédito, acreditamos que possa estar por aqui, mas ainda não temos certeza disso. Ela também não levou a identidade dela, fica comigo porque ela falava que tinha essa vontade de sair de casa. A Bianca tem apenas uma cópia da identidade, o documento da escola onde estuda, a carteirinha do plano de saúde e nada mais. Então ela não conseguiria embarcar em um voo ou em um ônibus para outro Estado", disse a mãe.

VONTADE ANTIGA

Simony ainda contou que a filha demonstrava vontade em ser independente, ter o próprio dinheiro e trabalhar. Por conta disso, ela e o marido entendem que a filha tenha se decidido em sair de casa.
"Já faz alguns meses que ela tinha esse comportamento. Dizia que queria ter as próprias coisas, trabalhar, conseguir o próprio dinheiro. Mas é aquela coisa, o jovem idealiza um mundo e pensa que as coisas vão acontecer do jeito que querem, mas não é assim. Ela é inexperiente, nunca trabalhou, tem só 17 anos. Como iria conseguir trabalho, ainda mais nessa pandemia?", ponderou a mãe.
Recentemente a jovem também mantinha contato com um homem da cidade de Sinop, no Mato Grosso, e a família não descarta a possibilidade dela estar indo ao encontro dessa pessoa. No último contato da menina com os pais, ocorrido na tarde desta terça-feira (04), a garota contou que estava indo para São Paulo. Depois dessa mensagem enviada por um aplicativo, a adolescente não falou mais com a família e também não respondeu às ligações e mensagens enviadas.
Além de pequena quantia em dinheiro, a adolescente também levou duas mochilas com roupas, o aparelho celular, um notebook e um tablet.

INFORMAÇÕES

A mãe de Bianca contou que a família está em contato constante com a polícia, que investiga o caso por meio da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD). A Polícia Civil informou apenas que segue se comunicando com os pais da jovem desaparecida e reforçou o pedido para que informações relacionadas ao caso sejam registradas no Dique-Denúncia (181) ou pelo telefone da própria delegacia: (27) 3137-9065.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados