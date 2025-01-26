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Família à procura

Mulher desaparece após ser vista vendendo trufas em Cariacica

Ela chegou a ir ao Pronto Atendimento de Alto Laje, pouco antes, mas não esperou o final do atendimento e foi embora
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

26 jan 2025 às 14:40

Publicado em 26 de Janeiro de 2025 às 14:40

Atualização

27/01/2025 - 8:28
O marido da jovem foi procurado pela esposa, que esclareceu a situação dizendo que não estava desaparecida. Ela decidiu sair de casa, e não deu satisfações. O título e o texto foram atualizados.
Uma vendedora de trufas de 25 anos desapareceu após ser vista vendendo os doces no bairro Aparecida, em Cariacica, no sábado (25). O marido da jovem relatou ter enviado mensagens às 11h para a companheira, mas ressaltou que a notificação de recebimento do texto não foi confirmada.
No boletim de ocorrência do caso, o marido relata que a esposa havia ficado em casa quando saiu para trabalhar. Como não recebeu retorno do contato feito pelo celular, o marido só conseguiu ter notícias dela mais tarde, por meio do grupo da igreja no WhatsApp.
Segundo relatos dos amigos, a mulher teria pedido para ser levada ao Pronto Atendimento de Alto Laje, em Cariacica, com queixa de dor no pé. O marido contou à reportagem de A Gazeta que foi ao centro médico e lá soube que a esposa pregou para os pacientes e depois passou por um raio-x. Porém, o atendimento não foi finalizado, já que ela saiu antes de receber o exame de imagem.
“Depois, ela foi vista vendendo as trufas. A seguir, ninguém mais a viu. Estou preocupado. Estou rodando sem parar para procurar, mas nada. Ela é uma pessoa maravilhosa e estamos casados há oito meses”, conta o marido.
Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Polícia Civil estão em andamento, porém até o momento ela não foi localizada. "Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", frisou a corporação. 
Já a Prefeitura de Cariacica confirmou que a mulher foi ao pronto atendimento, mas saiu sem receber o retorno do exame. A administradora central do município frisou que ela não tinha sinais de estar sob efeito de droga e não aparentava ter problemas psiquiátricos. 
"No atendimento, foram prescritos medicamentos para dor e solicitado um raio-x do pé. Porém, a referida paciente evadiu-se do serviço sem saber do resultado do exame radiológico realizado no PA. A Secretaria de Saúde e a administração do PA de Alto Lage se colocam à disposição da família e das autoridades para maiores esclarecimentos", disse a prefeitura.

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