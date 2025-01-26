Criança fica à deriva em bolha inflável no mar no ES; veja vídeo

Uma criança de dez anos ficou à deriva dentro de uma bolha inflável no mar da praia de Ubu, em Anchieta, Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (25). A mãe contou que a corda que segura o brinquedo se soltou e o filho Francisco foi parar há aproximadamente um quilômetro de distância da praia, mar adentro. Banhistas que estavam na praia se uniram e conseguiram resgatar o menino, que foi salvo sem ferimentos.

Nas imagens (vídeo acima) é possível ver a bola já em alto mar sendo cercada por um caiaque, uma lancha e uma banana boat (boia em formato de banana puxada por lancha) com vários passageiros.

Sobre o acidente

A mãe do menino é a médica Flávia Murta, moradora de Campos dos Goytacazes (RJ). Ela comentou que por volta das 14h30 a família alugou a bolha de plástico para o filho. Enquanto a criança brincava perto da areia com o responsável pela bola, a corda que fica acoplada ao brinquedo se soltou.

Your browser does not support the audio element. Criança fica à deriva em bolha inflável no mar no ES

Assim que o menino começou a ir mais fundo, o responsável pelo brinquedo tentou nadar para segurar a bola, mas o homem não conseguiu segurar. Os banhistas perceberam o que estava acontecendo e gritaram por ajuda para que alguém conseguisse conter a bola.

O proprietário da bolha inflável comentou com a mãe que isso nunca havia acontecido e que ele até reforçou o nó na manhã de sábado para evitar acidentes.

Resgate rápido

Desde o momento em que a corda se soltou da bolha e o menino foi resgatado, se passaram 30 minutos. Banhistas que estavam na praia montaram uma "força-tarefa" para conseguir a criança de volta para a praia.

Francisco, de 10 anos, junto com banhistas que ajudaram a resgatá-lo após o menino ficar à deriva em alto mar em bolha de plástico na praia de Anchieta, Espírito Santo Crédito: Juirana Nobres/g1

O dono de uma lancha e de uma banana boat viram a situação e navegaram até o brinquedo. Enquanto isso, outros banhistas pegaram um caiaque e também foram em sentido a boia.

Durante o resgate, a mãe de Francisco tentava acalmar o outro filho, que também queria usar o brinquedo. "Me mostraram, olha o Francisco tá indo embora na bolha. Aí o pai que estava montando a barraca saiu desesperado para ir atrás. Mas, na hora que eu vi, tava todo mundo já seguindo para salvar e eu fiquei mais tranquila. Ele estava lá dentro abanando os braços, e depois disse que estava se divertindo muito. E o irmão ficou arrasado na areia porque queria ir na bolha, mas a bolha estragou"", comentou a mãe.

Segundo o técnico em operação Henrique Gaigher, inicialmente os banhistas acharam que era brincadeira, mas logo viram o desespero do proprietário do brinquedo.

"Aí nós subimos no caiaque e fomos atrás. A lancha interceptou a bola, porque se não ele ia parar lá em Piúma. Eu sou pai, tenho uma filha pequena. Como pai eu fiquei desesperado. Meus sobrinhos já brincaram aqui", relatou.

Quem também viu o menino dentro da bola se afastando para mar aberto foi o personal trainer Bernard Sa Saik. "Quando vi a bolha indo embora, corri para ajudar. O vento não estava muito forte, mas o brinquedo foi sendo levado. Eu e outro rapaz pegamos um caiaque, de aluguel, e saímos atrás remando", contou.

Além dos dois banhistas, o técnico em eletrotécnico Matheus Bento também ajudou no resgate. Ele conseguiu amarrar uma corda na bolha e o grupo conduziu a bola até areia da praia.

Já em terra firme e passado o susto, o menino contou que se divertiu muito dentro da bolha. "Eu percebi que estava solto quando o tio estava nadando atrás de mim. Só falei, ferrou. Eu acenei pra ele pra ver se ele tinha me visto mesmo", disse Francisco.

A Prefeitura de Anchieta informou que o agente guarda vidas estava no local e efetuou o resgate da criança.

Francisco, de 10 anos, junto com banhistas que ajudaram a resgatá-lo após o menino ficar à deriva em alto mar em bolha de plástico na praia de Anchieta, Espírito Santo Crédito: Juirana Nobres/g1