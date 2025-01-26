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Banhistas resgataram

Criança fica à deriva em bolha inflável no mar no ES; veja vídeo

Menino de 10 anos é de Campos dos Goytacazes (RJ) e estava no brinquedo quando corda se soltou em praia de Anchieta; caiaque, banana boat e lancha ajudaram no resgate
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2025 às 13:44

Publicado em 26 de Janeiro de 2025 às 13:44

Uma criança de dez anos ficou à deriva dentro de uma bolha inflável no mar da praia de Ubu, em Anchieta, Sul do Espírito Santo, na tarde de sábado (25). A mãe contou que a corda que segura o brinquedo se soltou e o filho Francisco foi parar há aproximadamente um quilômetro de distância da praia, mar adentro. Banhistas que estavam na praia se uniram e conseguiram resgatar o menino, que foi salvo sem ferimentos.
Nas imagens (vídeo acima) é possível ver a bola já em alto mar sendo cercada por um caiaque, uma lancha e uma banana boat (boia em formato de banana puxada por lancha) com vários passageiros.
Sobre o acidente
A mãe do menino é a médica Flávia Murta, moradora de Campos dos Goytacazes (RJ). Ela comentou que por volta das 14h30 a família alugou a bolha de plástico para o filho. Enquanto a criança brincava perto da areia com o responsável pela bola, a corda que fica acoplada ao brinquedo se soltou.
Criança fica à deriva em bolha inflável no mar no ES
Assim que o menino começou a ir mais fundo, o responsável pelo brinquedo tentou nadar para segurar a bola, mas o homem não conseguiu segurar. Os banhistas perceberam o que estava acontecendo e gritaram por ajuda para que alguém conseguisse conter a bola.
O proprietário da bolha inflável comentou com a mãe que isso nunca havia acontecido e que ele até reforçou o nó na manhã de sábado para evitar acidentes.
Resgate rápido
Desde o momento em que a corda se soltou da bolha e o menino foi resgatado, se passaram 30 minutos. Banhistas que estavam na praia montaram uma "força-tarefa" para conseguir a criança de volta para a praia.
Francisco, de 10 anos, junto com banhistas que ajudaram a resgatá-lo após o menino ficar à deriva em alto mar em bolha de plástico na praia de Anchieta, Espírito Santo
Francisco, de 10 anos, junto com banhistas que ajudaram a resgatá-lo após o menino ficar à deriva em alto mar em bolha de plástico na praia de Anchieta, Espírito Santo Crédito: Juirana Nobres/g1
O dono de uma lancha e de uma banana boat viram a situação e navegaram até o brinquedo. Enquanto isso, outros banhistas pegaram um caiaque e também foram em sentido a boia.
Durante o resgate, a mãe de Francisco tentava acalmar o outro filho, que também queria usar o brinquedo. "Me mostraram, olha o Francisco tá indo embora na bolha. Aí o pai que estava montando a barraca saiu desesperado para ir atrás. Mas, na hora que eu vi, tava todo mundo já seguindo para salvar e eu fiquei mais tranquila. Ele estava lá dentro abanando os braços, e depois disse que estava se divertindo muito. E o irmão ficou arrasado na areia porque queria ir na bolha, mas a bolha estragou"", comentou a mãe.
Segundo o técnico em operação Henrique Gaigher, inicialmente os banhistas acharam que era brincadeira, mas logo viram o desespero do proprietário do brinquedo.
"Aí nós subimos no caiaque e fomos atrás. A lancha interceptou a bola, porque se não ele ia parar lá em Piúma. Eu sou pai, tenho uma filha pequena. Como pai eu fiquei desesperado. Meus sobrinhos já brincaram aqui", relatou.
Quem também viu o menino dentro da bola se afastando para mar aberto foi o personal trainer Bernard Sa Saik. "Quando vi a bolha indo embora, corri para ajudar. O vento não estava muito forte, mas o brinquedo foi sendo levado. Eu e outro rapaz pegamos um caiaque, de aluguel, e saímos atrás remando", contou.
Além dos dois banhistas, o técnico em eletrotécnico Matheus Bento também ajudou no resgate. Ele conseguiu amarrar uma corda na bolha e o grupo conduziu a bola até areia da praia.
Já em terra firme e passado o susto, o menino contou que se divertiu muito dentro da bolha. "Eu percebi que estava solto quando o tio estava nadando atrás de mim. Só falei, ferrou. Eu acenei pra ele pra ver se ele tinha me visto mesmo", disse Francisco.
A Prefeitura de Anchieta informou que o agente guarda vidas estava no local e efetuou o resgate da criança.
Francisco, de 10 anos, ficou à deriva no mar de Anchieta, Espírito Santo, após corda de bolha de plástico se soltar
Francisco, de 10 anos, junto com banhistas que ajudaram a resgatá-lo após o menino ficar à deriva em alto mar em bolha de plástico na praia de Anchieta, Espírito Santo Crédito: Juirana Nobres/g1
Com informações do G1/ES.

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