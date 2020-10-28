Homem que desapareceu em Jardim Camburi é encontrado em Vila Velha

O homem, que tem 37 anos, havia desaparecido após sair sozinho da casa onde mora, na Avenida Santos Evangelista, na tarde de domingo, sem levar o celular ou documentos, segundo a esposa.

Bruno foi encaminhado ao hospital para ver se precisa de atendimento. "Estamos aqui com ele no hospital, está tudo bem. Agradeço muito, muito obrigado pela reportagem e pela força de vocês, foi de suma importância", finalizou.