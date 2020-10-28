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Na Praia da Costa

Homem que desapareceu em Jardim Camburi é encontrado em Vila Velha

Bruno foi encontrado na Praia da Costa na tarde desta quarta-feira (28); a informação foi confirmada pelo irmão dele à reportagem de A Gazeta

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 16:39
Bruno Destefani, 37 anos, está desaparecido
Bruno Destefani, 37 anos, foi encontrado na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Arquivo pessoal
O morador de Jardim Camburi, em Vitória, Bruno Destefani, que estava desaparecido desde o último domingo (23), foi encontrado em Vila Velha na tarde desta quarta-feira (28).
O homem, que tem 37 anos, havia desaparecido após sair sozinho da casa onde mora, na Avenida Santos Evangelista, na tarde de domingo, sem levar o celular ou documentos, segundo a esposa.

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De acordo com Eduardo, irmão de Bruno, ele foi localizado no bairro Praia da Costa, nesta quarta-feira. "Recebemos a informação de que ele estaria em uma região de praia", disse.
Bruno foi encaminhado ao hospital para ver se precisa de atendimento. "Estamos aqui com ele no hospital, está tudo bem. Agradeço muito, muito obrigado pela reportagem e pela força de vocês, foi de suma importância", finalizou.

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