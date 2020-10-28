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Mistério

Esposa procura pelo marido desaparecido há 3 dias em Jardim Camburi

Bruno Destefani, de 37 anos, foi visto pela última vez próximo ao parque Fazendinha, no mesmo bairro

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 09:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 09:13
Bruno Destefani, de 37 anos, está desaparecido desde domingo (25)
Bruno Destefani, de 37 anos, está desaparecido desde domingo (25) Crédito: Arquivo pessoal
ATUALIZAÇÃO: Bruno foi encontrado na tarde desta quarta-feira (28) na Praia da Costa, em Vila Velha. A informação foi confirmada pelo irmão dele à reportagem de A Gazeta.
Morador de Jardim Camburi, em Vitória, Bruno Destefani, de 37 anos, está desaparecido desde domingo (25). Ele saiu, durante a tarde, da casa em que vive com a esposa na Avenida Santos Evangelista, e não retornou mais.
Ao sair de casa, Bruno usava uma calça, camisa regata, casaco e tênis azul. A esposa dele, Waniara Destefani, diz que não sabe para onde o marido poderia ter ido. Bruno saiu de casa sem o celular e documentos, por isso não é possível fazer contato com ele.
Waniara contou que Bruno foi visto pela última vez próximo ao parque Fazendinha, também em Jardim Camburi. Preocupada e sem saber o paradeiro do marido, ele pede à população para ajudar a encontrá-lo. Se puderem divulgar, agradeço, finalizou.

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