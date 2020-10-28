Esposa procura pelo marido desaparecido há 3 dias em Jardim Camburi

Bruno Destefani, de 37 anos, está desaparecido desde domingo (25) Crédito: Arquivo pessoal

ATUALIZAÇÃO: Bruno foi encontrado na tarde desta quarta-feira (28) na Praia da Costa , em Vila Velha. A informação foi confirmada pelo irmão dele à reportagem de A Gazeta.

Morador de Jardim Camburi, em Vitória, Bruno Destefani, de 37 anos, está desaparecido desde domingo (25). Ele saiu, durante a tarde, da casa em que vive com a esposa na Avenida Santos Evangelista, e não retornou mais.

Ao sair de casa, Bruno usava uma calça, camisa regata, casaco e tênis azul. A esposa dele, Waniara Destefani, diz que não sabe para onde o marido poderia ter ido. Bruno saiu de casa sem o celular e documentos, por isso não é possível fazer contato com ele.