Família procura por homem que desapareceu ao deixar hospital em Vitória

Carlos Alexandre Campores Costa, de 38 anos, estava desaparecido Crédito: Arquivo da família

Atualização A família de Carlos Alexandre informou na manhã deste sábado (24) que ele foi localizado. O texto foi atualizado.

Um homem, identificado como Carlos Alexandre Camporese Costa, de 38 anos, desapareceu na última quinta-feira (22). Segundo a família, ele havia sido visto pela última vez no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória . No início da manhã deste sábado (24), a irmã de Carlos Alexandre anunciou nas redes sociais que o irmão havia sido localizado.

Segundo o relato da familiar, os parentes receberam a informação de que um morador da zona rural de Cariacica havia encontrado uma mochila que seria de Carlos Alexandre. De imediato, a família foi ao local e, ao realizarem buscas, conseguiram encontrá-lo. Carlos Alexandre estava debilitado, sem se recordar como chegou a Cariacica.

Carlos faz, há anos, tratamento contra um câncer. De acordo com a irmã dele, o estado da doença é grave e, há algumas semanas, Carlos começou a ter pequenos problemas de memória e alucinações.

"Ele entrou às 11h para fazer uma sessão de quimioterapia no hospital e saiu às 17h. Meu tio e minha mãe estavam na entrada esperando ele, sentados na recepção. Eles perceberam a demora e foram lá dentro, ele não estava lá. Aí viram que as câmeras registraram a saída dele. Ficamos desesperados", disse.