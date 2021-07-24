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Família procura por homem que desapareceu ao deixar hospital em Vitória

Carlos Alexandre Camporese Costa, de 38 anos, deixou o Hospital Santa Rita, em Vitória, após uma sessão de quimioterapia

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 21:21

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

23 jul 2021 às 21:21
Carlos Alexandre Campores Costa, de 38 anos, está desaparecido deste a última quinta-feira (22)
Carlos Alexandre Campores Costa, de 38 anos, estava desaparecido Crédito: Arquivo da família

Atualização

24/07/2021 - 10:48
A família de Carlos Alexandre informou na manhã deste sábado (24)  que ele foi localizado. O texto foi atualizado.
Um homem, identificado como Carlos Alexandre Camporese Costa, de 38 anos,  desapareceu na última quinta-feira (22). Segundo a família, ele havia sido visto pela última vez no Hospital Santa Rita de Cássia, em Vitória. No início da manhã deste sábado (24), a irmã de Carlos Alexandre anunciou nas redes sociais que o irmão havia sido localizado. 
Segundo o relato da familiar, os parentes receberam a informação de que um morador da zona rural de Cariacica havia encontrado uma mochila que seria de Carlos Alexandre. De imediato, a família foi ao local e, ao realizarem buscas, conseguiram encontrá-lo.  Carlos Alexandre estava debilitado, sem se recordar como chegou a Cariacica. 
Carlos faz, há anos, tratamento contra um câncer. De acordo com a irmã dele, o estado da doença é grave e, há algumas semanas, Carlos começou a ter pequenos problemas de memória e alucinações.
"Ele entrou às 11h para fazer uma sessão de quimioterapia no hospital e saiu às 17h. Meu tio e minha mãe estavam na entrada esperando ele, sentados na recepção. Eles perceberam a demora e foram lá dentro, ele não estava lá. Aí viram que as câmeras registraram a saída dele. Ficamos desesperados", disse.
Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil na sexta-feira (23).

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