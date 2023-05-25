Corpo achado em Cariacica é de adolescente que desapareceu em Vitória

Adrian Coutinho de Jesus, de 15 anos, estava desaparecido desde a última quinta-feira (11) Crédito: Reprodução

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, Madeleine Coutinho, tia de Adrian, disse que infelizmente o sobrinho foi encontrado sem vida. “Acharam dois corpos em Cariacica e um era do meu sobrinho”.

Na segunda-feira (22), A Gazeta noticiou que dois cadáveres foram localizados em avançado estado de decomposição em uma área de pasto no bairro Jardim Campo Grande, em Cariacica.

Segundo a tia, o corpo de Adrian foi reconhecido por meio de impressão digital, já o outro corpo encontrado com o adolescente terá de passar por exame de DNA.

Na tarde desta quinta-feira (25), a Polícia Civil enviou uma nota confirmando que um dos corpos encontrados em Cariacica foi identificado, por meio de laudo necropapiloscópico, omo sendo de um adolescente, de 15 anos, que estava desaparecido.

Sobre o desaparecimento

O adolescente de 15 anos era morador do bairro Grande Vitória, em Vitória, e foi visto pela última vez em um ponto de ônibus da região, por volta de 21h30.

Miriam Coutinho Raymundo, de 31 anos, disse que o filho saiu de casa com um colega e sem o seu celular, e desde então não tem notícias do adolescente. Ela disse que não conhece o colega com quem Adrian estava quando foi visto pela última vez, mas, segundo informações que recebeu, o jovem também estaria desaparecido.

Ela contou que mantinha contato diário com o filho, e que o adolescente praticamente morava com ela, aparecendo constantemente na sua casa para almoçar e dormir. Segundo ela, Adrian sempre informava onde ia dormir, sendo quase sempre na sua casa, na da avó dele ou na residência de um colega — que não seria o mesmo que estava com ele quando ele desapareceu.

Investigação

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou que o encontro dos dois cadáveres na última segunda-feira foi registrado como duplo homicídio por arma de fogo e seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Segundo a corporação, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

"Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados. A assessoria de comunicação não tem autorização de passar informações sobre identificação e liberação de corpos", informou a corporação.

"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", finalizou.

Atualização Após publicação da reportagem, a Polícia Civil enviou uma nota informando que após laudo necropapiloscópico, foi possível identificar que um dos corpos encontrados em Cariacica era mesmo o adolescente desaparecido. O texto foi atualizado.