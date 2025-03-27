Caminhoneiro capixaba desaparece durante viagem a Fortaleza

Ela contou ainda que o pai foi até o Nordeste acompanhado de um vizinho que estava auxiliando na viagem. Na manhã de segunda (24), a família foi avisada por ele que Leonardo havia descido com caminhão, corrido em direção a uma área de mata e desaparecido. “Então, eu entrei em contato com o posto de gasolina onde meu pai tinha estacionado para descansar e eles confirmaram a história. O vizinho estava dormindo no momento e foram os funcionários do posto que avisaram a ele que meu pai havia sumido”, disse a filha.