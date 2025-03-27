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Família pede ajuda

Caminhoneiro capixaba desaparece durante viagem a Fortaleza

Leonardo José Dos Reis Souza, de 40 anos, saiu do bairro Santa Cecília, em Cariacica, na última quarta-feira (19), mas não chegou ao destino e não foi mais visto desde domingo (23)

Publicado em 27 de Março de 2025 às 17:53

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

27 mar 2025 às 17:53
O capixaba Leonardo José Dos Reis Souza, de 40 anos, desapareceu foi visto
O caminhoneiro Leonardo José Dos Reis Souza, de 40 anos, desapareceu no Ceará no último domingo (23)  Crédito: Arquivo pessoal
O caminhoneiro Leonardo José Dos Reis Souza, de 40 anos, saiu do bairro Santa Cecília, em Cariacica, na última quarta-feira (19) para levar uma carga à Fortaleza, no Ceará, mas não chegou ao destino e está desaparecido desde domingo (23). A filha dele, Vitória Miqueis dos Reis Souza, de 19 anos, contou que Leonardo foi visto pela última vez em um posto de gasolina na cidade de Icó, cerca de 300 km de distância do local onde a carga seria descarregada.
Ela contou ainda que o pai foi até o Nordeste acompanhado de um vizinho que estava auxiliando na viagem. Na manhã de segunda (24), a família foi avisada por ele que Leonardo havia descido com caminhão, corrido em direção a uma área de mata e desaparecido. “Então, eu entrei em contato com o posto de gasolina onde meu pai tinha estacionado para descansar e eles confirmaram a história. O vizinho estava dormindo no momento e foram os funcionários do posto que avisaram a ele que meu pai havia sumido”, disse a filha.
A família informou que entrou em contato com a Polícia Civil do Ceará e do Espírito Santo.
Em nota, a assessoria da PC informou que a comunicante compareceu à Delegacia Regional de Cariacica para registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento. As diligências iniciais e medidas legais foram adotadas pela Polícia Civil (PCES). A população pode colaborar com as investigações utilizando o canal do Disque-Denúncia (181) para reportar qualquer irregularidade, ilegalidade ou fornecer informações que auxiliem as autoridades na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e está disponível para todos os municípios do Estado.
Caminhoneiro capixaba desaparece durante viagem a Fortaleza

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