Vitória vacina contra Covid-19 sem agendamento neste sábado

Vacina contra a Covid-19 Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) vai aplicar vacinas contra Covid-19 neste sábado (25) sem agendamento.

Para a aplicação da primeira dose, podem ser imunizadas pessoas com 18 anos ou mais. Também serão vacinadas com a segunda dose pessoas que receberam a primeira dose da vacina Coronavac há 28 dias ou mais.

A vacinação acontece de 9h às 17h no estacionamento do Shopping Vitória, localizado na Enseada do Suá. No momento da vacinação será necessário apresentar um documento com foto.

A expectativa é que 2 mil pessoas sejam imunizadas. As senhas serão distribuídas no local.