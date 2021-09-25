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Imunização

Vitória vacina contra Covid-19 sem agendamento neste sábado

A vacinação acontece de 9h às 17h no estacionamento do Shopping Vitória, localizado na Enseada do Suá

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 12:43

Publicado em 

25 set 2021 às 12:43
Quem tiver com o prazo da segunda dose vencendo, precisa aguardar até que uma nova remessa da vacina chegue ao município
Vacina contra a Covid-19 Crédito: Matheus Martins/TV Gazeta Sul
A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) vai aplicar vacinas contra Covid-19 neste sábado (25) sem agendamento.
Para a aplicação da primeira dose, podem ser imunizadas pessoas com 18 anos ou mais. Também serão vacinadas com a segunda dose pessoas que receberam a primeira dose da vacina Coronavac há 28 dias ou mais.
A vacinação acontece de 9h às 17h no estacionamento do Shopping Vitória, localizado na Enseada do Suá. No momento da vacinação será necessário apresentar um documento com foto.
A expectativa é que 2 mil pessoas sejam imunizadas. As senhas serão distribuídas no local.
De acordo com a Semus, 29.645 das 45.662 pessoas com idade entre 18 e 24 anos da Capital já foram imunizados com a primeira dose da vacina.

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