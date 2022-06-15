Vitória terá feriado na quinta e ponto facultativo na sexta Crédito: Fernando Madeira

A quinta-feira (16), data em quem é celebrado Corpus Christi, será feriado em Vitória . Enquanto a sexta-feira (17) terá ponto facultativo, conforme decreto do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), assinado e publicado nessa terça-feira (14).

A data de Corpus Christi foi considerada feriado religioso em Vitória pela Lei Municipal Nº 1732/1967, informou a prefeitura. E consta no Decreto Nº 20.197, publicado no Diário Oficial no dia 10 de dezembro de 2021, que institui o Calendário de Feriados do Município.

O ponto facultativo de sexta-feira (17), por sua vez, está no Decreto nº 20.913, publicado no Diário Oficial de terça-feira (14). “Fica, excepcionalmente, decretado ponto facultativo nas repartições públicas da Administração Municipal Direta e Indireta, no dia 17 de junho de 2022 (sexta-feira)”, mostra o documento.

O decreto exclui "os órgãos que trabalham em regime de escala e os serviços que não admitem paralisação, as unidades de ensino da rede municipal, por possuírem calendário próprio, além de outros serviços considerados ininterruptos a critério do secretário municipal diretamente responsável".

De acordo com o documento, excluem-se ainda do decreto as atividades nos Prontos Atendimentos de São Pedro e da Praia do Suá, além das Unidades de Apoio de Conquista/Nova Palestina, Maruípe, Praia do Suá, Jardim Camburi, Maria Ortiz, de Santo Antônio e no Centro de Testagem do Tancredão.

Segundo a prefeitura, os moradores da cidade poderão obter informações pelo Fala Vitória 156. Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser realizado por meio do aplicativo Vitória Online e no portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é feito das 8h às 22h. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é feito 24 horas por dia.

Arquivos & Anexos Diário Oficial do Município de Vitória - ES O ponto facultativo de sexta-feira (17) está no Decreto Nº 20.913, assinado pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) e publicado no Diário Oficial de terça-feira (14) Tamanho do arquivo: 4mb Baixar