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Corpus Christi

Vitória terá feriado na quinta e ponto facultativo na sexta

O ponto facultativo de sexta-feira (17) está no Decreto N° 20.913, assinado pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) e publicado no Diário Oficial de terça (14)

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 09:45

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 jun 2022 às 09:45
Início do dia com atividades físicas nesta quarta-feira, (29) na Enseada do Suá, em Vitória
Vitória terá feriado na quinta e ponto facultativo na sexta Crédito: Fernando Madeira
A quinta-feira (16), data em quem é celebrado Corpus Christi, será feriado em Vitória. Enquanto a sexta-feira (17) terá ponto facultativo, conforme decreto do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), assinado e publicado nessa terça-feira (14).
A data de Corpus Christi foi considerada feriado religioso em Vitória pela Lei Municipal Nº 1732/1967, informou a prefeitura. E consta no Decreto Nº 20.197, publicado no Diário Oficial no dia 10 de dezembro de 2021, que institui o Calendário de Feriados do Município.
O ponto facultativo de sexta-feira (17), por sua vez, está no Decreto nº 20.913, publicado no Diário Oficial de terça-feira (14). “Fica, excepcionalmente, decretado ponto facultativo nas repartições públicas da Administração Municipal Direta e Indireta, no dia 17 de junho de 2022 (sexta-feira)”, mostra o documento.
O decreto exclui "os órgãos que trabalham em regime de escala e os serviços que não admitem paralisação, as unidades de ensino da rede municipal, por possuírem calendário próprio, além de outros serviços considerados ininterruptos a critério do secretário municipal diretamente responsável".
De acordo com o documento, excluem-se ainda do decreto as atividades nos Prontos Atendimentos de São Pedro e da Praia do Suá, além das Unidades de Apoio de Conquista/Nova Palestina, Maruípe, Praia do Suá, Jardim Camburi, Maria Ortiz, de Santo Antônio e no Centro de Testagem do Tancredão.
Segundo a prefeitura, os moradores da cidade poderão obter informações pelo Fala Vitória 156. Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser realizado por meio do aplicativo Vitória Online e no portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é feito das 8h às 22h. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é feito 24 horas por dia.

Arquivos & Anexos

Diário Oficial do Município de Vitória - ES

O ponto facultativo de sexta-feira (17) está no Decreto Nº 20.913, assinado pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) e publicado no Diário Oficial de terça-feira (14)
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