Vitória suspende vacinação da 1ª dose por idade por falta de vacinas

Vitória suspende vacinação da primeira dose por idade por falta de vacinas Crédito: Freepik

A aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para faixas etárias está suspensa em Vitória devido à falta de imunizantes, de acordo com informações confirmadas pela Prefeitura Municipal de Vitória . O órgão acrescentou que assim que houver o recebimento de novas doses da vacina será aberto novo agendamento.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Vitória informou ainda que a última aplicação da primeira dose da vacina contra o novo coronavírus ocorreu na sexta-feira (23). Na próxima quarta-feira (28) será aplicada a primeira dose em 1.100 trabalhadores industriais. O agendamento para este grupo foi aberto nesta segunda (26) e todas as vagas foram preenchidas.

Na Capital, desta segunda-feira (26) até a próxima quarta-feira (28), será aplicada a segunda dose do imunizante.

Na nota, a Prefeitura de Vitória finalizou que "assim que o Governo do Estado enviar novas doses da vacina será aberto novo agendamento" para as primeiras doses.

O envio das remessas de vacina é feito pelo governo federal, por meio do Ministério da Saúde, ao Estado. As doses que chegam são redistribuídas pelo governo estadual aos municípios.

RESPOSTA DA SESA

Além disso, o órgão do governo estadual também informa que não houve o atendimento da expectativa de 1,1 milhões de doses enviadas pelo Ministério da Saúde, como previsto, porém, há uma previsão importante de chegada de doses para os meses de agosto e setembro.

DEMAIS CAPITAIS

A cidade do Rio de Janeiro deve ficar com a vacinação suspensa por cinco dias. A aplicação da primeira dose está paralisada desde sábado (24), e, segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, provavelmente só será retomada na quinta (29), após o Ministério da Saúde enviar novas remessas.

O público a ser vacinado nesse dia será de mulheres de 34 anos, já que foram imunizadas até agora as pessoas de 35 anos ou mais. As pessoas que haviam feito agendamento para tomar a segunda dose, porém, podem procurar os postos de vacinação normalmente.

Em João Pessoa, na Paraíba, a prefeitura mantém nesta segunda-feira (26) aplicação apenas da segunda dose das vacinas AstraZeneca e Coronavac contra Covid-19. Foi interrompida no sábado (24) a imunização de primeira dose.

Em Salvador, não há imunizantes para a primeira dose desde sábado (24). A prefeitura da capital da Bahia afirma que aguarda nova remessa de imunizantes pelo governo federal para retomar a vacinação. A segunda dose segue sendo aplicada.

A Prefeitura de Maceió paralisou no sábado (24) a aplicação da primeira dose de vacinas contra a Covid-19. A suspensão ocorreu um dia depois de o município iniciar a imunização de moradores da cidade acima de 32 anos sem comorbidade. A Secretaria Municipal de Saúde informou que aguarda a chegada de mais imunizantes para retomar a aplicação de primeiras doses.

Em Belém, no Pará, a vacinação foi suspensa no último sábado (24) e domingo (25). "O município aguarda a chegada de novas doses para retomar o calendário de vacinação na capital na próxima semana", escreveu a assessoria da prefeitura nas redes sociais.

A única previsão até o momento é de vacinação com a segunda dose na próxima quarta-feira (28). A imunização com a primeira dose já havia sido suspensa em Belém na última semana, também por falta de insumos.

Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, deixou de aplicar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na quinta-feira (22). Segundo a prefeitura, apesar do anúncio de nova distribuição de imunizantes pelo Ministério da Saúde, ainda não há previsão para retomada do atendimento. No domingo (25), a aplicação de segunda dose também chegou a ser suspensa na capital, mas retornou nesta segunda-feira (26).

Apesar de não ter parado totalmente a aplicação de primeira dose, pois ainda está atendendo gestantes, puérperas e lactantes, Florianópolis, em Santa Catarina, suspendeu o avanço da campanha de vacinação por idades na sexta-feira (23). Também não há previsão para retomada do serviço, segundo a prefeitura.