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Vitória recebe mutirão para emissão de documentos para público de baixa renda

Ação que começa na segunda (8) dura uma semana e acontece na sede da Defensoria Pública do Espírito Santo, no Centro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2023 às 17:34

Publicado em 06 de Maio de 2023 às 17:34

Modelo de Carteira de Identidade: dificuldade para se conseguir o documento no ES
Modelo de Carteira de Identidade: dificuldade para se conseguir o documento no ES Crédito: Divulgação
Quem precisa emitir a segunda via da carteira de identidade ou da certidão de nascimento poderá obter uma nova versão do documento na sede administrativa da Defensoria Pública do Espírito Santo, no Centro de Vitória, entre os dias 8 e 12 de maio.
O mutirão faz parte das ações da 1ª Semana Nacional do Registro Civil – Registre-se, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado. A força-tarefa busca ampliar o acesso à documentação básica no Estado.
“O esforço concentrado busca erradicar o chamado sub-registro, que é a falta de registro no próprio ano do nascimento ou no 1º trimestre do ano subsequente, mas buscará também ampliar o acesso à documentação civil básica a todos os brasileiros e todas as brasileiras, especialmente a população socialmente vulnerável", informa o TJES. 
O Tribunal acrescenta que também vão ser disponibilizados os serviços de emissão de segunda via de certidão de nascimento pelos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais, o cadastro e s coleta de biometria para Carteira de Identidade, pela Polícia Civil, e a oferta de emprego, por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social.
Para receber atendimento, basta comparecer à Defensoria Pública portando algum documento pessoal, comprovante de residência e renda. O atendimento será realizado das 12h às 17h.
Caso a documentação esteja correta, o cidadão será encaminhado para emitir o novo RG ou a segunda via da certidão.
Em situações em que haja necessidade de apresentação de outro tipo de documentação, a orientação será dada no ato do atendimento, para que a solução seja a mais rápida possível.

Serviço

  • Local: Sede administrativa DPES – Praça Manoel Silvino Monjardim, nº 54, Centro, Vitória
  • Data: 8 a 12 de maio de 2023
  • Horário: 12h às 17h

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