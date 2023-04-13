Vitória: obra vai rebaixar tampa de valão em avenida de Bento Ferreira

A Prefeitura de Vitória abriu uma licitação para reurbanizar um trecho da Avenida Jair Etiene Dessaune, que corta o bairro Bento Ferreira. Com custo de R$ 9.446.219,64, a obra tem o objetivo de rebaixar a tampa do valão existente no meio da via.
A Jair Etiene Dessaune faz a ligação entre a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar) e a Avenida Vitória. O valão existente na via é feito em concreto e tem tampas com 50 centímetros acima do nível da rua, o que complica o trânsito e atrapalha a travessia de pedestres.
Discussões sobre a necessidade de intervir na via surgiram em 2007, levando a uma primeira obra em 2012, entre as avenidas Cézar Hillal e a Rua Chafic Murad. Esse trecho deixou de ter o valão elevado e passou a ser uma via de concreto com vagas de estacionamento.
Faltou então o trecho entre a Cézar Hillal e a Avenida Vitória. A empresa que vencer a licitação terá 120 dias para elaborar os projetos e outros 420 dias para executar as obras.
O prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) destacou que são poucas as ligações das avenidas Vitória e Beira-Mar e que a reurbanização será importante para moradores e comerciantes dos bairros do entorno.
“Muita gente deixou de construir naquela região em função do valão. Com a reurbanização ampliamos as possibilidades de investimentos do setor privado e damos qualidade de vida para os moradores", avaliou.
A expectativa da prefeitura é que a obra gere 72 empregos diretos e 107 indiretos, com base em dados da da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Os estudos da CBIC apontam para a criação de 7,64 empregos diretos e 11,4 empregos indiretos para cada R$ 1 milhão investidos na construção civil.
A recomendação da prefeitura é para que a vencedora da licitação contrate operários residentes próximos aos locais das obras.
Trecho sem obras
Após esta matéria ser publicada, a reportagem recebeu o questionamento de uma leitora – que pediu para não ser identificada –, querendo saber se a obra também contemplará o trecho entre a Avenida Vitória e a Rua Antônio Aleixo, no bairro Horto, onde ela mora.
Procurada novamente por A Gazeta, a prefeitura informou que, a princípio, as obras vão contemplar apenas o trecho localizado em Bento Ferreira.
Investimentos em Bento Ferreira
O bairro Bento Ferreira e o entorno têm recebido investimentos públicos e privados nos últimos anos. Além da reurbanização dessa região perto do valão, a prefeitura planeja dar um novo visual para a Avenida Beira-Mar, com ciclovia, passarela e mirante.
Com a finalização do anteprojeto que definiu como vai ficar a área, até o final do primeiro semestre o Executivo municipal espera lançar o edital de reurbanização. A previsão é que as obras comecem até o fim do ano e fiquem prontas em 18 meses.
No âmbito privado, está previsto a construção do que promete ser o prédio mais alto da Capital. A edificação de 37 pavimentos e 124 apartamentos vai ocupar uma área total de 5.090 m² ao lado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Obra vai rebaixar tampa de valão em avenida de Bento Ferreira