Vitória: obra vai rebaixar tampa de valão em avenida de Bento Ferreira

Trecho da Avenida Jair Etiene Dessaune com galeria elevada (à esquerda) e parte da via após as obras (à direita), em Bento Ferreira Crédito: Reprodução Google Maps

Prefeitura de Vitória abriu uma licitação para reurbanizar um trecho da Avenida Jair Etiene Dessaune, que corta o bairro Bento Ferreira. Com custo de R$ 9.446.219,64, a obra tem o objetivo de rebaixar a tampa do valão existente no meio da via.

A Jair Etiene Dessaune faz a ligação entre a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar) e a Avenida Vitória. O valão existente na via é feito em concreto e tem tampas com 50 centímetros acima do nível da rua, o que complica o trânsito e atrapalha a travessia de pedestres.

Discussões sobre a necessidade de intervir na via surgiram em 2007, levando a uma primeira obra em 2012, entre as avenidas Cézar Hillal e a Rua Chafic Murad. Esse trecho deixou de ter o valão elevado e passou a ser uma via de concreto com vagas de estacionamento.

Faltou então o trecho entre a Cézar Hillal e a Avenida Vitória. A empresa que vencer a licitação terá 120 dias para elaborar os projetos e outros 420 dias para executar as obras.

O prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) destacou que são poucas as ligações das avenidas Vitória e Beira-Mar e que a reurbanização será importante para moradores e comerciantes dos bairros do entorno.

“Muita gente deixou de construir naquela região em função do valão. Com a reurbanização ampliamos as possibilidades de investimentos do setor privado e damos qualidade de vida para os moradores", avaliou.

A expectativa da prefeitura é que a obra gere 72 empregos diretos e 107 indiretos, com base em dados da da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Os estudos da CBIC apontam para a criação de 7,64 empregos diretos e 11,4 empregos indiretos para cada R$ 1 milhão investidos na construção civil.

A recomendação da prefeitura é para que a vencedora da licitação contrate operários residentes próximos aos locais das obras.

Projeto da nova Avenida Beira-Mar, em Vitória Crédito: Divulgação

Trecho sem obras

Após esta matéria ser publicada, a reportagem recebeu o questionamento de uma leitora – que pediu para não ser identificada –, querendo saber se a obra também contemplará o trecho entre a Avenida Vitória e a Rua Antônio Aleixo, no bairro Horto, onde ela mora.

Procurada novamente por A Gazeta, a prefeitura informou que, a princípio, as obras vão contemplar apenas o trecho localizado em Bento Ferreira.

Investimentos em Bento Ferreira

O bairro Bento Ferreira e o entorno têm recebido investimentos públicos e privados nos últimos anos. Além da reurbanização dessa região perto do valão, a prefeitura planeja dar um novo visual para a Avenida Beira-Mar , com ciclovia, passarela e mirante.

Com a finalização do anteprojeto que definiu como vai ficar a área, até o final do primeiro semestre o Executivo municipal espera lançar o edital de reurbanização. A previsão é que as obras comecem até o fim do ano e fiquem prontas em 18 meses.