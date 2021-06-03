Vitória abre vagas para vacinação contra a gripe. Veja como agendar

Quem está em busca da vacina contra gripe, a Influenza, na Capital, já pode fazer o agendamento pelo site da Prefeitura de Vitória, no link agendamento.vitoria.es.gov.br. Foram disponibilizadas 2.898 doses do imunizante, a partir das 10h, desta quinta-feira (03).
O público destinado para esta etapa da campanha de vacinação são idosos a partir dos 60 anos, profissionais de saúde e acadêmicos que atuam na área, professores de escolas públicas e privadas, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e puérperas (mulheres que tiveram bebês até 45 dias), de acordo com a prefeitura.
As aplicações serão realizadas a partir desta sexta-feira (04) e seguem na segunda-feira (07) e terça-feira (08). Segundo a prefeitura, a campanha de vacinação contra gripe deve ocorrer até o dia 09 de julho.
LOCAIS DE VACINAÇÃO
As imunizações serão feitas nas unidades de saúde abaixo:
- Fonte Grande
- São Cristóvão
- Santa Martha
- Resistência
- Santo André
- Conquista
- Ilha das Caieiras
- Grande Vitória
- Andorinhas
- Itararé
- Bairro do Quadro
- Alagoano
- Ilha do Príncipe
- Jardim Camburi
- Santa Luiza
- Centro (US Vitória)
- Praia do Suá
- Santo Antônio
- Maruípe
INTERVALO COVID-19
De acordo com a prefeitura, quem for se vacinar deve aguardar pelo menos 14 dias de intervalo entre as vacinas contra a gripe e contra a Covid-19.