Vitória abre vagas para vacinação contra a gripe. Veja como agendar

Há vagas para vacinação de crianças Crédito: Pixabay

O público destinado para esta etapa da campanha de vacinação são idosos a partir dos 60 anos, profissionais de saúde e acadêmicos que atuam na área, professores de escolas públicas e privadas, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e puérperas (mulheres que tiveram bebês até 45 dias), de acordo com a prefeitura.

As aplicações serão realizadas a partir desta sexta-feira (04) e seguem na segunda-feira (07) e terça-feira (08). Segundo a prefeitura, a campanha de vacinação contra gripe deve ocorrer até o dia 09 de julho.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

As imunizações serão feitas nas unidades de saúde abaixo:

Fonte Grande

São Cristóvão

Santa Martha

Resistência

Santo André

Conquista

Ilha das Caieiras

Grande Vitória

Andorinhas

Itararé

Bairro do Quadro

Alagoano

Ilha do Príncipe

Jardim Camburi

Santa Luiza

Centro (US Vitória)

Praia do Suá

Santo Antônio

Maruípe



INTERVALO COVID-19