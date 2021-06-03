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Imunização

Vitória abre vagas para vacinação contra a gripe. Veja como agendar

Campanha de vacinação contra Influenza será até o dia 09 de julho e o agendamento deve ser feito virtualmente
Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

03 jun 2021 às 11:10

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 11:10

Cachoeiro começa a vacinar crianças contra gripe nesta terça
Há vagas para vacinação de crianças Crédito: Pixabay
Quem está em busca da vacina contra gripe, a Influenza, na Capital, já pode fazer o agendamento pelo site da Prefeitura de Vitória, no link agendamento.vitoria.es.gov.br. Foram disponibilizadas 2.898 doses do imunizante, a partir das 10h, desta quinta-feira (03).
O público destinado para esta etapa da campanha de vacinação são idosos a partir dos 60 anos, profissionais de saúde e acadêmicos que atuam na área, professores de escolas públicas e privadas, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e puérperas (mulheres que tiveram bebês até 45 dias), de acordo com a prefeitura.
As aplicações serão realizadas a partir desta sexta-feira (04) e seguem na segunda-feira (07) e terça-feira (08). Segundo a prefeitura, a campanha de vacinação contra gripe deve ocorrer até o dia 09 de julho. 

LOCAIS DE VACINAÇÃO 

As imunizações serão feitas nas unidades de saúde abaixo: 
  • Fonte Grande
  • São Cristóvão
  • Santa Martha
  • Resistência
  • Santo André
  • Conquista 
  • Ilha das Caieiras
  • Grande Vitória 
  • Andorinhas
  • Itararé 
  • Bairro do Quadro
  • Alagoano
  • Ilha do Príncipe 
  • Jardim Camburi
  • Santa Luiza 
  • Centro (US Vitória) 
  • Praia do Suá 
  • Santo Antônio 
  • Maruípe

INTERVALO COVID-19

De acordo com a prefeitura, quem for se vacinar deve aguardar pelo menos 14 dias de intervalo entre as vacinas contra a gripe e contra a Covid-19. 

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