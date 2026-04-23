Trump à BBC: Irã 'está louco para fazer um acordo'

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à BBC que o governo do Irã está "louco para fazer um acordo" para encerrar definitivamente o conflito entre os dois países - atualmente em cessar-fogo. "Seja lá o que eu estiver fazendo, parece estar funcionando muito bem" ao ser questionado sobre suas ameaças ao Irã.

A editora de América do Norte da BBC, Sarah Smith, falou com o presidente em uma breve ligação telefônica, na qual perguntou se sua declaração feita no início deste mês — de que "uma civilização inteira morrerá esta noite" — era uma ameaça de uso de armas nucleares contra o Irã.

"O outro lado está louco para fazer um acordo", respondeu Trump. "Então, seja lá o que eu esteja dizendo ou fazendo, parece estar funcionando muito bem. Muito obrigado."

Sobre a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), Trump afirmou que os EUA "não precisavam deles de forma alguma" na guerra com o Irã, mas que eles "deveriam estar lá".

Quando Smith perguntou por que, então, ele queria que a aliança se juntasse à guerra, Trump respondeu: "Porque eu queria ver se eles iriam ou não se envolver."

Ele disse que os Estados Unidos "sempre deram apoio" ao Reino Unido e à Otan, e criticou o Reino Unido por não fazer "ao menos um esforço mínimo e ao menos usar palavras mais gentis".

Trump acrescentou que "muitas pessoas do Reino Unido" informaram seu governo sobre como foi "incrivelmente ruim" a decisão de o país não se envolver na guerra (o Reino Unido permitiu apenas que os EUA usassem suas bases para ataques aéreos de caráter "defensivo").