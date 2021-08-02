Vitória abre vagas para 2ª dose de Pfizer e AstraZeneca nesta segunda

A Prefeitura de Vitória abre, às 18 horas desta segunda-feira (2), agendamento para a aplicação da segunda dose do imunizante AstraZeneca para quem recebeu a primeira dose até 27 de maio. No mesmo horário, também às 18h, aqueles que receberam a primeira dose da Pfizer até 12 de maio poderão fazer a marcação para concluir o esquema vacinal.
No caso da AstraZeneca, serão disponibilizadas 3.850 vagas. A vacinação será realizada de terça (3) a quinta-feira (5), nas unidades de saúde de Santo Antônio, Praia do Suá e Centro (US Vitória). Nas duas últimas, haverá agendamento para horário estendido, das 16h às 20h. Quarta (4) e quinta-feira (5), as doses serão aplicadas no Centro de Celebração, em Jardim Camburi.
Já para aqueles que buscam a segunda dose da Pfizer, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) vai disponibilizar 1.700 vagas. A vacinação será realizada na quinta-feira (5), no ginásio da Faculdade Salesiano e na Igreja Batista de Jardim da Penha.
Nos dois casos, o agendamento será realizado pelo site da PMV, no link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou pelo aplicativo Vitória Online.