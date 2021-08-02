Vitória abre vagas para 2ª dose de Pfizer e AstraZeneca nesta segunda

No caso da AstraZeneca, serão disponibilizadas 3.850 vagas. A vacinação será realizada de terça (3) a quinta-feira (5), nas unidades de saúde de Santo Antônio, Praia do Suá e Centro (US Vitória). Nas duas últimas, haverá agendamento para horário estendido, das 16h às 20h. Quarta (4) e quinta-feira (5), as doses serão aplicadas no Centro de Celebração, em Jardim Camburi.