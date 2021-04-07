Vitória abre novas vagas para 2ª dose de vacina contra a Covid-19

Idosos com 75 anos ou mais e trabalhadores da saúde que receberam a primeira dose da vacina Coronavac entre os dias 19 de janeiro e 16 de março poderão agendar a segunda dose da vacina contra o coronavírus, em Vitória, nesta quarta-feira (7). O agendamento será aberto a partir das 13 horas, de acordo com a Secretaria de Saúde do município.
Para fazer o agendamento on-line, basta acessar o link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória On-line. Quem fizer o agendamento deverá se vacinar nesta quinta-feira (8) no Ginásio da Faculdade Salesiana, no bairro Forte São João, e também na Unidade de Saúde de Jardim Camburi.
De acordo com a Prefeitura, serão disponibilizadas 500 vagas, sendo 400 vagas para idosos com 75 anos ou mais e 100 para trabalhadores da saúde. No local da vacinação, deve ser apresentado documento com foto e o comprovante de aplicação da primeira dose.
Ainda segundo a Secretaria de Saúde de Vitória, os idosos restritos ao leito estão sendo vacinados em casa e, nestes casos, não é necessário fazer o agendamento on-line. Em Vitória, mais de 80 mil vacinas já foram aplicadas.