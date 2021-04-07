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Nesta quarta-feira (7)

Vitória abre novas vagas para 2ª dose de vacina contra a Covid-19

Serão disponibilizadas mais 500 vagas, sendo 400 para idosos com 75 anos ou mais e 100 para trabalhadores da saúde

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 08:18

Publicado em 

07 abr 2021 às 08:18
GERAL - BRASILIA, COVID-19, VACINAÇÃO DRIVE-THRU CORONAVAC -Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru. 18/03/2021
Novas vagas para agendamento da segunda dose da vacina contra o coronavírus serão abertas em Vitória nesta quarta (7) Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO
Idosos com 75 anos ou mais e trabalhadores da saúde que receberam a primeira dose da vacina Coronavac entre os dias 19 de janeiro e 16 de março poderão agendar a segunda dose da vacina contra o coronavírus, em Vitória, nesta quarta-feira (7). O agendamento será aberto a partir das 13 horas, de acordo com a Secretaria de Saúde do município.
Para fazer o agendamento on-line, basta acessar o link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória On-line. Quem fizer o agendamento deverá se vacinar nesta quinta-feira (8) no Ginásio da Faculdade Salesiana, no bairro Forte São João, e também na Unidade de Saúde de Jardim Camburi.

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De acordo com a Prefeitura, serão disponibilizadas 500 vagas, sendo 400 vagas para idosos com 75 anos ou mais e 100 para trabalhadores da saúde. No local da vacinação, deve ser apresentado documento com foto e o comprovante de aplicação da primeira dose.
Ainda segundo a Secretaria de Saúde de Vitória, os idosos restritos ao leito estão sendo vacinados em casa e, nestes casos, não é necessário fazer o agendamento on-line. Em Vitória, mais de 80 mil vacinas já foram aplicadas.

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