Vitória abre novas vagas para 2ª dose de vacina contra a Covid-19

Novas vagas para agendamento da segunda dose da vacina contra o coronavírus serão abertas em Vitória nesta quarta (7)

De acordo com a Prefeitura, serão disponibilizadas 500 vagas, sendo 400 vagas para idosos com 75 anos ou mais e 100 para trabalhadores da saúde. No local da vacinação, deve ser apresentado documento com foto e o comprovante de aplicação da primeira dose.