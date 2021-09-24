Vitória abre nesta sexta (24) 2.600 vagas para 2ª dose e dose de reforço

A Prefeitura de Vitória abre, a partir das 10h desta sexta-feira (24), vagas para agendamento da segunda dose das vacinas Pfizer e AstraZeneca, além das doses de reforço para as pessoas com 60 anos ou mais.
A marcação da aplicação é realizada no site da prefeitura ou no aplicativo Vitória Online.
DISTRIBUIÇÃO DOS IMUNIZANTES
- 1.000 vagas para segunda dose da vacina Pfizer (pessoas que receberam a primeira dose até o dia 21 de julho);
- 800 vagas para segunda dose da vacina AstraZeneca (aquelas que tomaram a primeira dose até o dia 21 de julho);
- 800 vagas da dose de reforço para as pessoas com 60 anos ou mais que receberam a segunda dose até o dia 30 de abril (independente do imunizante aplicado).
DATAS E LOCAIS DE APLICAÇÃO DAS VACINAS
- Pfizer: aplicação do imunizante na segunda-feira (27) na Igreja Batista, em Jardim da Penha;
- AstraZeneca: vacinação na segunda (27) e terça-feira (28) na Unidade de Saúde da Praia do Suá, além de segunda (27) e quarta-feira (29) na Unidade de Saúde do Bairro República;
- Dose de reforço: imunização na segunda-feira (27) no Ginásio da UniSales.