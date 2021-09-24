Covid-19

Vitória abre nesta sexta (24) 2.600 vagas para 2ª dose e dose de reforço

Serão 1.000 vagas para segunda dose da vacina Pfizer, 800 vagas para segunda dose da vacina AstraZeneca e 800 vagas da dose de reforço para as pessoas com 60 anos ou mais

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 09:13

Vitor Gregório

Vacinação
Processo de vacinação contra o coronavírus Crédito: Raquel Portugal/Fiocruz
Prefeitura de Vitória abre, a partir das 10h desta sexta-feira (24), vagas para agendamento da segunda dose das vacinas Pfizer e AstraZeneca, além das doses de reforço para as pessoas com 60 anos ou mais.
A marcação da aplicação é realizada no site da prefeitura ou no aplicativo Vitória Online.

DISTRIBUIÇÃO DOS IMUNIZANTES

  • 1.000 vagas para segunda dose da vacina Pfizer (pessoas que receberam a primeira dose até o dia 21 de julho);
  • 800 vagas para segunda dose da vacina AstraZeneca (aquelas que tomaram a primeira dose até o dia 21 de julho);
  • 800 vagas da dose de reforço para as pessoas com 60 anos ou mais que receberam a segunda dose até o dia 30 de abril (independente do imunizante aplicado).

DATAS E LOCAIS DE APLICAÇÃO DAS VACINAS

  • Pfizer: aplicação do imunizante na segunda-feira (27) na Igreja Batista, em Jardim da Penha;
  • AstraZeneca: vacinação na segunda (27) e terça-feira (28) na Unidade de Saúde da Praia do Suá, além de segunda (27) e quarta-feira (29) na Unidade de Saúde do Bairro República;
  • Dose de reforço: imunização na segunda-feira (27) no Ginásio da UniSales.

Veja Também

Covid-19: 9,8 mil doses para vacinação nesta sexta (24) em Vila Velha

Covid-19: vacinados têm descontos em bares e restaurantes de Vitória

Teste de vacina em crianças é seguro e necessário, explicam especialistas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória (ES) Vacina Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
