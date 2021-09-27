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Coronavírus

Vitória abre nesta segunda (27) mais de 9,6 mil vagas para vacinação

As vagas são para adolescentes de 12 a 17 anos, jovens de 18 anos ou mais, segunda dose da AstraZeneca e dose de reforço para pessoas com 60 anos ou mais
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

27 set 2021 às 11:43

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 11:43

Vacina Astrazeneca
Aplicação do imuzinante contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vitória abre, a partir das 12h desta segunda-feira (27), agendamento para imunização de adolescentes de 12 a 17 anos e para os jovens de 18 anos ou mais. As vagas são voltadas para aqueles que ainda não tomaram a primeira dose da vacina. Além disso, a partir das 14h, estarão disponíveis vagas para aplicação da segunda dose da AstraZeneca e dose de reforço para pessoas com 60 anos ou mais.

ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS

Serão 2.000 vagas para os adolescentes de 12 a 17 anos. A vacinação acontece de terça (28) a quinta-feira (30) no Ginásio da UniSales.

JOVENS DE 18 ANOS OU MAIS

Para os jovens de 18 anos ou mais, serão destinadas 2.250 vagas.
A aplicação do imunizante ocorre de terça (28) a sexta-feira (01/10) nas unidades de saúde Ilha das Caieiras, Ilha do Príncipe, Ilha de Santa Maria, Conquista, Jabour, Consolação, Praia do Suá, Vitória (Centro), Bairro da Penha,  São Cristóvão, Grande Vitória, Santo Antônio, Andorinhas, Jardim da Penha, Santa Luiza, Fonte Grande, Jesus de Nazareth, Resistência, Bairro do Quadro e Santa Martha, e na quinta-feira (30) no Centro de Celebração de Jardim Camburi.

SEGUNDA DOSE DA ASTRAZENECA

Estarão disponibilizadas 1.800 vagas para agendamento da segunda dose da AstraZeneca - para as pessoas que receberam a primeira dose da vacina até o dia 22 de julho
A aplicação acontece nesta quarta-feira (29) no Centro de Celebração de Jardim Camburi e quinta-feira (30) na Igreja Batista, em Jardim da Penha.

DOSE DE REFORÇO

Ao todo, serão 3.600 vagas da dose de reforço para pessoas com 60 anos ou mais que receberam a última dose da vacina até o dia 1º de maio - independente do imunizante aplicado.
A vacinação ocorre nesta terça-feira (28) na Igreja Batista, em Jardim da Penha, e quarta (29) e quinta-feira (30) no Maanaim Vitória.
O agendamento dos diferentes públicos pode ser realizado no site agendamento.vitoria.es.gov.br ou através do aplicativo Vitória Online.

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