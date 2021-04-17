Famílias terão nova chance de solicitar cestas básicas cedidas pela Prefeitura de Vitória Crédito: Jansen Lube/PMV

Your browser does not support the audio element. Vitória abre na segunda (19) agendamento de 300 cestas básicas para famílias

A Prefeitura de Vitória vai abrir, nesta segunda-feira (19), às 9 horas, uma nova oportunidade de solicitação de cesta básica. Na ocasião serão ofertas pelo município 300 unidades. Para fazer o pedido, as famílias interessadas precisam acessar o endereço eletrônico http://sigaf.vitoria.es.gov.br/cestas_vix/

No ato do pedido, o próprio sistema informa a data, o horário e o local para o recebimento dos alimentos. A entrega de cestas básicas é apenas uma das medidas adotadas pela Prefeitura de Vitória para auxiliar as famílias em maior risco social da cidade, especialmente neste momento de dificuldades decorrentes da pandemia da Covid-19.

"Essa ação, assim como o pagamento do Auxílio Emergencial Municipal (AME), só está sendo possível em razão do fim de privilégios, da racionalização da utilização de recursos, da reforma da previdência, entre outras medidas adotadas pelo governo do prefeito Lorenzo Pazolini", disse a secretária municipal de Assistência Social, Cintya Schulz.

SEGUNDA OFERTA

Esta será a segunda oferta de cestas básicas só neste mês de abril, totalizando 1.630 unidades.

Na última segunda (12), foram disponibilizadas 200 cestas, e a entrega foi realizada na quarta-feira (14).

Outras 1.130 cestas de alimentos já estão sendo entregues para famílias atendidas nos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social: Cras, Creas, Cajuns, Centros de Convivência da Terceira Idade (CCTI´s) e alojamento.