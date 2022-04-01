Vitória abre 14.720 vagas para vacinação contra a Covid e Gripe

Neste momento, podem agendar a vacina contra a Influenza as pessoas com 60 anos ou mais

Nesta sexta-feira (01), às 14 horas, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) abre agendamento com a oferta de 14.720 vagas. Neste momento, podem agendar a vacina contra a Influenza as pessoas com 60 anos ou mais.