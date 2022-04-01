Vitória abre 14.720 vagas para vacinação contra a Covid e Gripe

Nesta sexta-feira (01), às 14 horas, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) abre agendamento com a oferta de 14.720 vagas. Neste momento, podem agendar a vacina contra a Influenza as pessoas com 60 anos ou mais.
O agendamento pode ser feito pelo link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online.
Serão disponibilizadas 14.720 vagas para:
- Primeira dose em crianças de 5 a 11 anos, adolescentes (12 a 17 anos) e pessoas com 18 anos ou mais
- Segunda dose de Pfizer Pediátrica (criança que recebeu a primeira dose até 11/02), de Pfizer adulto (quem recebeu a primeira dose até 11/02), de Coronavac (criança e adulto que recebeu a primeira dose há 28 dias ou mais) e de Astrazeneca (quem recebeu a primeira dose até 11/02)
- Dose de reforço para pessoas sem imunossupressão com idade entre 18 e 59 anos (quem recebeu a segunda dose ou dose única até 08/12) e pessoas com 60 anos ou mais (quem recebeu a segunda dose ou dose única até 08/01)
- Dose de reforço para imunossuprimidos (imunossuprimidos de 12 a 59 anos que receberam a D2 até 11/02 ou D3 até 08/12) e imunossuprimidos com 60 anos ou mais que receberam a D2 até 11/02 ou a D3 até 08/01)
- D4 para pessoas com 60 anos ou mais que receberam a D3 há três meses
- Influenza para pessoas com 60 anos ou mais
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
Vacinação Infantil
- Sábado (02): Unidade de Saúde Vitória
- Segunda (04) a sexta-feira (08): Manaim Vitória
Covid e Influenza
- Sábado (02): Igreja Batista em Jardim da Penha, Manaim Vitória, Centro de Celebração de Jardim Camburi, Unidades de Saúde Santa Martha, Vitória, Ilha das Caieiras, Santa Luiza e Ilha de Santa Maria
- Segunda (04) a sexta-feira (08): Manaim Vitória, Unidades de Saúde Andorinhas, Quadro, Bairro República, Conquista, Favalessa, Fonte Grande, Forte São João, Grande Vitória, Ilha de Santa Maria, Maria Ortiz, Maruípe, Praia do Suá, Resistência, Santa Marta, Santo Antônio e São Cristóvão
- Segunda (04), quarta (06) e quinta-feira (07): Unidade de Saúde Vitória
- Terça (05) a quinta-feira (07): Unidade de Saúde Jardim Camburi
- Terça (05) a sexta-feira (08): Igreja Batista em Jardim da Penha