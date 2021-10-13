Vila Velha vai aplicar 1ª, 2ª e 3ª doses da Pfizer sem agendamento

A Prefeitura de Vila Velha reforça que, até o momento, já foram aplicadas 615.594 doses no município.

A Prefeitura de Vila Velha informou que, até o momento, já foram aplicadas 615.594 doses no município, sendo 396.541 da primeira dose, 212.243 da segunda dose do imunizante e 9.810 correspondente à dose de reforço.