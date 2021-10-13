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Vila Velha vai aplicar 1ª, 2ª e 3ª doses da Pfizer sem agendamento

As vagas estarão disponíveis desta quinta-feira (14 ao sábado (16), em pontos indicados pela prefeitura. Veja quem pode ser imunizado

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 17:07

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

13 out 2021 às 17:07
Vacinação de jovens contra a Covid
A Prefeitura de Vila Velha reforça que, até o momento, já foram aplicadas 615.594 doses no município. Crédito: Myke Sena/Ministério da Saúde
A Prefeitura de Vila Velha vai abrir vacinação sem agendamento nesta semana — quinta-feira (14), sexta-feira (15) e sábado (16) — para primeira, segunda e terceira doses da Pfizer, imunizante contra a Covid-19. Para receber o imunizante, é preciso apresentar um documento pessoal com foto, além do CPF ou cartão do SUS. Confira quem pode ser vacinado:
  • 1ª dose: adolescentes de 12 a 17 anos que ainda não se vacinaram;
  • 2ª dose: pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer há, pelo menos, 56 dias; 
  • 3ª dose: imunossuprimidos que completaram 28 dias do esquema vacinal; além idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde que completaram cinco meses do esquema vacinal.
A Prefeitura de Vila Velha informou que, até o momento, já foram aplicadas 615.594 doses no município, sendo 396.541 da primeira dose, 212.243 da segunda dose do imunizante e 9.810 correspondente à dose de reforço.

CONFIRA AS DATAS E LOCAIS DE VACINAÇÃO:

Dia 14/10
  • Locais: Maanaim, das 9 às 15h e Tartarugão, das 16 às 21h
  • Dia 15/10
  • Locais: Maanaim, das 9 às 15h; Tartarugão, das 16 às 21h; e Escola Caic, das 9 às 15h
  • Dia 16/10
  • Locais: Escola Caic, Vila Olímpica e Ginasio Osvaldo Ruy, das 9 às 16h 

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