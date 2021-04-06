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Sem vandalismo

Vila Velha retira letreiro da Praça do Ciclista para manutenção

De acordo com a prefeitura, letras ficaram frouxas após ventos da semana passada; estado do monumento chamou atenção nesta terça-feira (6)

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 19:04

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

06 abr 2021 às 19:04
Letreiro da Praça do Ciclista, em Vila Velha, estava caído na manhã desta terça-feira (6) Crédito: Marcos Gustavo Leitão Andrade
Quem passou pela orla da Praia de Itaparica, em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (6) deve ter reparado que parte do letreiro turístico que fica no meio da Praça do Ciclista estava solto e caído no gramado. À primeira vista parecia ser um ato de vandalismo, vídeos foram enviados para A Gazeta.
Vila Velha retira letreiro da Praça do Ciclista para manutenção
Morador do bairro Cocal, Marcos Gustavo Leitão Andrade registrou o cenário no final desta manhã, por volta das 11h20. "Sempre passo pelo local e o letreiro estava em pé no domingo, tudo direitinho. Se resistiu ao vento do sábado, achei que tivesse sido quebrado. Tinha gente de longe olhando e comentado", contou.
No entanto, a Prefeitura de Vila Velha esclareceu que a cena era, na verdade, apenas consequência de uma manutenção preventiva. "Na semana passada, devido aos fortes ventos, algumas letras afrouxaram. O trabalho começou na noite dessa segunda-feira (5) e foi concluído nesta terça-feira (6) pela manhã", explicou por nota.
Apesar da frouxidão apresentada, o município garantiu que o letreiro não apresentava riscos. "Ele estava fixo, mas será reforçado para suportar melhor ações humanas e climáticas. Não há perigo para ninguém", afirmou. Segundo a administração, a estrutura já foi alvo de uma ação de vandalismo no passado.

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