Vila Velha retira letreiro da Praça do Ciclista para manutenção

Morador do bairro Cocal, Marcos Gustavo Leitão Andrade registrou o cenário no final desta manhã, por volta das 11h20. "Sempre passo pelo local e o letreiro estava em pé no domingo, tudo direitinho. Se resistiu ao vento do sábado, achei que tivesse sido quebrado. Tinha gente de longe olhando e comentado", contou.