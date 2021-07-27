Vila Velha realiza mutirões para vacinar contra a gripe nesta semana

Vila Velha realiza diversos mutirões contra gripe nesta semana Crédito: Leticia Siqueira



Para atingir um maior número de pessoas que precisam ser vacinadas contra a gripe Influenza, a secretaria de Saúde de Vila Velha está apostando diversas ações em busca do público-alvo e, ao longo desta semana, diversos mutirões serão realizados.

Nesta terça-feira (27), às 14h, a imunização será na Vila de Pescadores e a estimativa é que cerca de 250 homens sejam imunizados.

A Unidade de Saúde de Ulisses Guimarães também está imunizando a população geral contra a gripe, em diversos locais da Região 5. A atividade acontece até a próxima sexta-feira (30), de 8h30 às 11h. Já nesta quarta-feira (28), o atendimento será ofertado na Escola Governador Christiano Dias Lopes Filho (quadra).

Na quinta-feira (29), também haverá imunização na Praça do Ibes (ao lado da Unidade de Saúde), de 9 às 15h.

Para todas as ações, não será necessário o agendamento. Com exceção dos pescadores (quando as vacinas serão nominais), os demais públicos poderão buscar atendimento nos locais e horários mencionados.

VITÓRIA

Em Vitória, a secretaria de Saúde (Semus) abre novo agendamento, às 14 horas desta terça-feira (27), para a vacinação contra o vírus influenza.

Serão 2 mil vagas para pessoas com 15 anos ou mais. O agendamento pode ser feito no site da PMV, por meio do link https://agendamento.vitoria.es.gov.br , ou no aplicativo Vitória Online.