Vila Velha realiza mutirões para vacinar contra a gripe nesta semana

Para atingir um maior número de pessoas que precisam ser vacinadas contra a gripe Influenza, a secretaria de Saúde de Vila Velha está apostando diversas ações em busca do público-alvo e, ao longo desta semana, diversos mutirões serão realizados.
Nesta terça-feira (27), às 14h, a imunização será na Vila de Pescadores e a estimativa é que cerca de 250 homens sejam imunizados.
A Unidade de Saúde de Ulisses Guimarães também está imunizando a população geral contra a gripe, em diversos locais da Região 5. A atividade acontece até a próxima sexta-feira (30), de 8h30 às 11h. Já nesta quarta-feira (28), o atendimento será ofertado na Escola Governador Christiano Dias Lopes Filho (quadra).
Na quinta-feira (29), também haverá imunização na Praça do Ibes (ao lado da Unidade de Saúde), de 9 às 15h.
Para todas as ações, não será necessário o agendamento. Com exceção dos pescadores (quando as vacinas serão nominais), os demais públicos poderão buscar atendimento nos locais e horários mencionados.
VITÓRIA
Em Vitória, a secretaria de Saúde (Semus) abre novo agendamento, às 14 horas desta terça-feira (27), para a vacinação contra o vírus influenza.
Serão 2 mil vagas para pessoas com 15 anos ou mais. O agendamento pode ser feito no site da PMV, por meio do link https://agendamento.vitoria.es.gov.br, ou no aplicativo Vitória Online.
A vacinação será realizada nesta quarta-feira (28), na Igreja Batista de Jardim da Penha e no Centro de Celebração de Jardim Camburi.