Vila Velha promove adoção de cães e gatos com retirada em drive-thru

Cães e gatos disponíveis para adoção no site da Prefeitura de Vila Velha Crédito: Reprodução / PMVV

Quem está procurando por um cachorro ou gato para ser o bicho de estimação da casa terá uma ótima oportunidade para achar um companheiro na cidade de Vila Velha . No próximo sábado (12), a Coordenação de Bem-Estar Animal do município vai realizar uma ação de adoção para incentivar a adoção de cães e gatos que foram recolhidos por maus-tratos, já receberam todos os cuidados e agora estão prontos para viver em um novo lar. O evento será realizado na Prainha de Vila Velha, de 9h às 16h, e vai funcionar em um formato diferente: o drive-thru.

Os animais já estão cadastrados no site www.vilavelha.es.gov.br/adocaodeanimais para quem já quiser garantir seu amigo. É só escolher o pet preferido, clicar no botão Eu Quero!, preencher o questionário seguindo o passo a passo e aguardar a equipe entrar em contato para agendar a retirada do seu pet, no dia do drive-thru.

A ação de retirada e adoção dos bichinhos poderá ser acompanhada pela pela internet. A “Live Pet: Drive da Adoção” terá transmissão ao vivo pelo YouTube da Prefeitura de Vila Velha

Entre os mais de 60 cães e gatos disponíveis para adoção estão as cadelinhas Rajada e a Pepper, resgatadas de um prédio em Vila Velha, além do gatinho Miau, de 6 anos. Todos os animais já irão para o novo lar castrados, vermifugados, vacinados e com uma tag de identificação.

O secretário de Meio Ambiente, Ricardo Klippel Borgo, contou que as ações do Bem-Estar Animal vem tratando os casos de maus-tratos com bastante rigor. “Estamos reduzindo as ouvidorias no município relacionadas aos maus-tratos de animais. Assim, contribuímos com a preservação da vida dos animais, e reduzimos o número dos abandonos, que é considerado crime”, explicou.

Cães e gatos disponíveis para adoção no site da Prefeitura de Vila Velha Crédito: Reprodução / PMVV

O coordenador e veterinário do Bem-Estar Animal, Celso Christo, explica que, devido à pandemia, esse é um bom momento para compartilhar uma nova amizade: “O formato drive-thru é interessante porque permite que haja interação entre os animais e seus futuros tutores. Essa proximidade é essencial para que se desenvolva o afeto, fundamental em uma nova relação”, concluiu o coordenador.