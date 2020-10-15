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Pandemia

Vila Velha: escolas municipais vão ter aulas presenciais apenas em 2021

Após consulta à comunidade escolar, município decidiu manter apenas atividades remotas até o final do ano letivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 17:29

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 17:29

Alunos em escola municipal de Vila Velha: as aulas presenciais seguem suspensas
Alunos em escola municipal de Vila Velha: as aulas presenciais seguem suspensas Crédito: Fabrício Lima/ Prefeitura de Vila Velha
O município de Vila Velha decidiu não retomar as aulas nas escolas da rede em 2020, após consulta às famílias e profissionais da Educação. Até o final do ano letivo, serão mantidas apenas as atividades remotas e, a partir de 2021, será instituído o ensino híbrido: parte presencial, parte a distância. Agora, conforme levantamento de A Gazeta, chega a 43 o número de cidades no Espírito Santo que, devido à pandemia da Covid-19, retornam somente no próximo ano.
Em nota, a Secretaria Municipal da Educação (Semed) informa que "encerrou o processo de ampla consulta à comunidade escolar. Após reuniões virtuais com diretores, pais representantes nos Conselhos Escolares das cinco regiões de Vila Velha, membros do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sidiupes) e Conselho Municipal de Educação, todos puderam externar suas posições. A secretaria mantém a suspensão das atividades presenciais em toda a rede de ensino, até posterior deliberação."
Vila Velha - escolas municipais vão ter aulas presenciais apenas em 2021
Questionada se a posterior deliberação a que se refere a nota diz respeito aos meses de novembro e dezembro, uma vez que já existe um decreto suspendendo as aulas nas escolas até o final de outubro, a assessoria da Semed ressalta que, na verdade, para este ano não haverá mudança e estão mantidas apenas as atividades não presenciais em 2020.  "A Semed manterá o ensino remoto e já trabalha, para 2021, com a perspectiva do ensino híbrido", reforça. 
Na região metropolitana, agora, apenas o município de Viana  não decidiu como vai conduzir as atividades educacionais até o final do ano letivo. Nas demais cidades, todos ficarão exclusivamente com o ensino remoto. 

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