Vila Velha: escolas municipais vão ter aulas presenciais apenas em 2021

Em nota, a Secretaria Municipal da Educação (Semed) informa que "encerrou o processo de ampla consulta à comunidade escolar. Após reuniões virtuais com diretores, pais representantes nos Conselhos Escolares das cinco regiões de Vila Velha, membros do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sidiupes) e Conselho Municipal de Educação, todos puderam externar suas posições. A secretaria mantém a suspensão das atividades presenciais em toda a rede de ensino, até posterior deliberação."

Questionada se a posterior deliberação a que se refere a nota diz respeito aos meses de novembro e dezembro, uma vez que já existe um decreto suspendendo as aulas nas escolas até o final de outubro, a assessoria da Semed ressalta que, na verdade, para este ano não haverá mudança e estão mantidas apenas as atividades não presenciais em 2020. "A Semed manterá o ensino remoto e já trabalha, para 2021, com a perspectiva do ensino híbrido", reforça.