Vila Velha dará bolsa de R$ 450 para mais de 51 mil alunos da cidade

Mais de 51 mil estudantes da rede municipal de Vila Velha receberão os R$ 450 reais do benefício criado pela Prefeitura Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

e R$ 450. Ao todo, 51.107 estudantes vão receber o auxílio, um investimento de R$ 23 milhões custeado pela Alunos matriculados na rede pública municipal de ensino de Vila Velha serão beneficiados pelo programa Bolsa Aluno, durante três meses, com o valor d. Ao todo, 51.107 estudantes vão receber o auxílio, um investimento decusteado pela Prefeitura

Os pais ou responsáveis pelos alunos receberão um cartão personalizado e o valor só poderá ser utilizado no comércio do município. Segundo o prefeito Arnaldinho Borgo, a medida é uma das alternativas criadas pela gestão municipal para incentivar o desempenho escolar e evitar a evasão. O prefeito destaca ainda que a medida vai injetar R$ 23 milhões no comércio da cidade.

“Estamos promovendo uma série de ações para incentivar o interesse no conteúdo escolar, com conteúdo lúdico, interativo e digital. Mas observamos que os alunos não vão se interessar sem ter o que comer em casa, ou com pouco recurso tecnológico, sem livro ou sem uma internet de qualidade. Com a Bolsa Aluno, os pais ou responsáveis pelos alunos terão agora auxílio financeiro, além do pedagógico, para que juntos possamos vencer esse momento de pandemia sem deixar nossas crianças desamparadas”, comentou o prefeito.

Os alunos da Educação para Jovens e Adultos (EJA) também serão contemplados com o Bolsa Aluno. Serão pagos, mensalmente, R$ 150. Para receber o benefício, de acordo com a secretária municipal de Educação, Fabiana Kauark, é preciso preencher alguns requisitos.

“É preciso estar regularmente matriculado na rede pública de ensino do nosso município. Também é preciso estar assíduo nas atividades escolares disponibilizadas pelas escolas”, completou.