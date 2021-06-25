Vila Velha abre 11 mil vagas para vacinação contra a Covid-19

O município de Vila Velha abre mais 11 mil vagas para vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira (25). O agendamento é para primeira e segunda dose pode ser feito a partir das 15h no site da prefeitura: vacina.vilavelha.es.gov.br.
As vagas para primeira dose são para a população de 18 a 59 anos com deficiência permanente ou com comorbidades, pessoas com síndrome de Down, população geral com 40 anos ou mais, gestantes e puérperas (vacina Pfizer) e trabalhadores da educação.
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, quem realizar o agendamento será vacinado na próxima semana em cinco pontos de vacinação espalhados pela cidade: Maanain, Tartarugão, Umef Tuffy Nader, Unidade de Saúde do Ibes e Boulevard Shopping, em Vila Velha.
Além disso, a administração municipal destaca que estarão disponíveis vacinas para a segunda dose da AstraZeneca para pessoas que receberam a primeira dose há 70 dias ou mais, além das vagas para segunda dose da Coronavac.