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Nesta sexta-feira (25)

Vila Velha abre 11 mil vagas para vacinação contra a Covid-19

As vagas são para primeira e segunda dose. Veja os grupos que podem fazer o agendamento, que será aberto às 15h e deve ser feito no site da prefeitura

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 13:19

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

25 jun 2021 às 13:19
Vacinação em Vila Velha
Vacinação em Vila Velha Crédito: Letícia Siqueira / Secom PMVV
O município de Vila Velha abre mais 11 mil vagas para vacinação contra a Covid-19 nesta sexta-feira (25). O agendamento é para primeira e segunda dose pode ser feito a partir das 15h no site da prefeitura: vacina.vilavelha.es.gov.br.
As vagas para primeira dose são para a população de 18 a 59 anos com deficiência permanente ou com comorbidades, pessoas com síndrome de Down, população geral com 40 anos ou mais, gestantes e puérperas (vacina Pfizer) e trabalhadores da educação.
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, quem realizar o agendamento será vacinado na próxima semana em cinco pontos de vacinação espalhados pela cidade: Maanain, Tartarugão, Umef Tuffy Nader, Unidade de Saúde do Ibes e Boulevard Shopping, em Vila Velha.
Além disso, a administração municipal destaca que estarão disponíveis vacinas para a segunda dose da AstraZeneca para pessoas que receberam a primeira dose há 70 dias ou mais, além das vagas para segunda dose da Coronavac.

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