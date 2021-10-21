Vídeo: rodovias esburacadas no Norte do ES preocupam motoristas

Situação das estradas estaduais no Norte do Espírito Santo Crédito: Juliano Gomes

As condições das rodovias ES 248 e ES 245, no Norte do Espírito Santo , têm gerado reclamações por parte de quem precisa se deslocar pela região. A ES 248, localizada em Linhares, está repleta de buracos. A via liga o município a Colatina , para quem entra à direita no trevo, e à ES 245, utilizada para chegar a Rio Bananal

Um vídeo enviado por um telespectador à redação da TV Gazeta Norte mostra a situação da ES 248, em Linhares. Na gravação o motorista reclama da situação. É possível ver uma grande quantidade de buracos e o trânsito fluindo lentamente por causa da má condição da via. Confira abaixo:

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Para fugir dos buracos, alguns motoristas acabam invadindo a contramão de direção, o que aumenta o risco de acidentes. Além dos danos na via, não existe acostamento nem calçadas.

"A cada ano que passa, a situação fica pior, vão tampando os buracos, mas a cada chuva que dá volta tudo de novo", contou o motorista Agostinho Baceti.

PRODUÇÃO RURAL

O motorista ouvido pela reportagem ainda ressaltou que a via é muito utilizada para o transporte da produção rural e que a situação da via prejudica os produtores. "A estrada estraga os veículos. Tem que olhar mais porque é um fluxo de caminhões, café, pedra, os produtos que saem daqui."

Já o produtor rural e motociclista Geraldo Cotão relatou que trafega pela via com muito medo: "A situação é péssima, a gente trabalha nas estradas, vou e volto todo dia, mas com muito medo, são muitos buracos, um colega meu já foi atropelado", disse.

O QUE DIZ O DER-ES

Procurado pela reportagem da TV Gazeta Norte, o Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES) informou que está elaborando um projeto para a recuperação da ES 248. Já em relação à ES 245, afirmou que para executar os serviços de conserva e manutenção da rodovia é necessário cessarem as chuvas. Veja as notas na íntegra:

"O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informa que já a equipe técnica está elaborando um projeto de recuperação da rodovia. Também estão previstos serviços de conserva e manutenção no local assim cessar que o período de chuvas. O DER-ES reforça a orientação de cautela e prudência aos motoristas que trafegam pela região."

"O DER-ES informa que para executar os serviços de conserva e manutenção da rodovia é necessário cessarem as chuvas. Assim que o tempo estiver firme, uma equipe de conserva irá ao local executar os serviços."