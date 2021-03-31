Vídeo: pescadores ajudam bicho-preguiça a sair de lagoa em Linhares

Pescadores dão carona e ajudam bicho-preguiça a sair de lagoa de Linhares Crédito: Reprodução

Parece história de pescador, mas vídeos registraram tudo e podem provar uma situação que aconteceu com pai e filho em uma lagoa de Linhares , no Norte do Espírito Santo. Eles estavam pescando quando se deparam com um bicho-preguiça na água. O animal não parecia estar se afogando, mas se aproximou do barco e ganhou uma carona.

O pescador Clóvis Gama e o filho estavam em um dia normal de pescaria na lagoa que fica na região de Chapadão do XV. De repente, eles notaram que o animal estava se aproximando da embarcação e resolveram auxiliar a preguiça.

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Com a ajuda do filho, o senhor Clóvis tirou o animal da água, o levou até a margem e colocou a preguiça em uma árvore.

BOA NADADORA