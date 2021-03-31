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"Carona"

Vídeo: pescadores ajudam bicho-preguiça a sair de lagoa em Linhares

Pai e filho estavam pescando quando se deparam com um bicho-preguiça na água. O animal não parecia estar se afogando, mas se aproximou do barco e ganhou uma carona

Publicado em 31 de Março de 2021 às 19:56

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

31 mar 2021 às 19:56
Pescadores dão carona e ajudam bicho-preguiça a sair de lagoa de Linhares
Pescadores dão carona e ajudam bicho-preguiça a sair de lagoa de Linhares Crédito: Reprodução
Parece história de pescador, mas vídeos registraram tudo e podem provar uma situação que aconteceu com pai e filho em uma lagoa de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Eles estavam pescando quando se deparam com um bicho-preguiça na água. O animal não parecia estar se afogando, mas se aproximou do barco e ganhou uma carona.
O pescador Clóvis Gama e o filho estavam em um dia normal de pescaria na lagoa que fica na região de Chapadão do XV. De repente, eles notaram que o animal estava se aproximando da embarcação e resolveram auxiliar a preguiça.
Com a ajuda do filho, o senhor Clóvis tirou o animal da água, o levou até a margem e colocou a preguiça em uma árvore.

BOA NADADORA

O biólogo Fabrício Borghi viu as imagens e disse que o bicho-preguiça é comum na região e costuma sair da mata em busca de alimentos ou para acasalamento. O especialista destacou também que o animal sabe nadar muito bem, mas pode ter se perdido por a lagoa ser muito extensa.

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