Vídeo: nuvem-prateleira chama atenção e impressiona no céu de Guarapari

Uma nuvem muito escura chamou atenção no céu de Guarapari na tarde desta quarta-feira (21). Em um vídeo feito por um leitor de A Gazeta, é possível perceber que a formação se assemelha a uma espécie de tubo, com formação longa e densa.
Morador da cidade, o dentista Daniel Lopes relatou que a nuvem se formou por volta das 16h e, logo em seguida, choveu. "Foi uma chuva um pouco forte, com duração de uns 30 minutos", contou.
A reportagem de A Gazeta conversou com o meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). O especialista identificou o fenômeno como sendo uma nuvem-prateleira (shelf cloud, em inglês), tecnicamente conhecida como Cumulonimbus Arcus.
"Este é um tipo de formação de nuvem que tem aspecto característico de uma longa, baixa e densa camada horizontal, anexada logo abaixo a uma nuvem-mãe, neste caso, uma Cumulonimbus, que normalmente é associada à tempestades", informou.