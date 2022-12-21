Vídeo: nuvem-prateleira chama atenção e impressiona no céu de Guarapari

Morador da cidade, o dentista Daniel Lopes relatou que a nuvem se formou por volta das 16h e, logo em seguida, choveu. "Foi uma chuva um pouco forte, com duração de uns 30 minutos", contou.

"Este é um tipo de formação de nuvem que tem aspecto característico de uma longa, baixa e densa camada horizontal, anexada logo abaixo a uma nuvem-mãe, neste caso, uma Cumulonimbus, que normalmente é associada à tempestades", informou.