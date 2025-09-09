Home
Vídeo mostra motociclista tentando levantar idoso após atropelamento em Colatina

De acordo com orientações do Corpo de Bombeiros, em situações de trauma, como colisões, quedas ou atropelamentos, é fundamental que as vítimas não sejam movimentadas.

Vitor Recla

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 18:27

Homem idosos foi atropelado na faixa de pedestres em Colatina e motociclista não permaneceu no local

Imagens de câmeras de segurança (vídeo acima) mostram novas cenas do atropelamento ocorrido na manhã do último domingo (7), no bairro Vila Lenira, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Orlando Octávio Dalapicola, de 77 anos, foi atingido por um motociclista enquanto atravessava na faixa de pedestres.

As imagens registram o momento em que, logo após o impacto, o motociclista tenta levantar a vítima. Poucos segundos depois, o idoso cai novamente. Familiares do Orlando contaram à reportagem que ele fraturou as duas pernas, sendo que a perna esquerda sofreu fratura exposta. Ele segue internado e sem previsão de alta. Os familiares ainda afirmaram que no domingo (7), ele passou por uma operação para estabilização e contenção de um sangramento, sendo que ele ainda passará por outras cirurgias.

De acordo com orientações da Capitã Andresa, do Corpo de Bombeiros, em situações de trauma, como colisões, quedas ou atropelamentos, é fundamental que as vítimas não sejam movimentadas. A recomendação é clara: qualquer movimentação inadequada pode agravar lesões ocultas, especialmente fraturas ou traumas internos.

Vítimas de trauma, de acidente que envolvem impacto, colisões, atropelamentos... o ideal é a gente não movimentar essa vítima. Porque a gente não sabe quais as possíveis lesões que ela tem. E qualquer movimentação inadequada pode piorar ou agravar essa situação

Capitã Andresa

Corpo de Bombeiros

Ainda segundo a capitã, o mais indicado em casos como este é proteger a vítima até a chegada do socorro especializado, oferecendo conforto, sinalizando o local e evitando novos riscos.

O ideal é providenciar ali um guarda-sol, uma coberta, se ela (vítima) está com frio, mas não movimentar. Aguarde o socorro, seja o SAMU/192 ou os Bombeiros (193), que são treinados para atender esse tipo de ocorrência"

Capitã Andresa

Corpo de Bombeiros

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

