Vídeo mostra motociclista tentando levantar idoso após atropelamento em Colatina

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 18:27
Imagens de câmeras de segurança (vídeo acima) mostram novas cenas do atropelamento ocorrido na manhã do último domingo (7), no bairro Vila Lenira, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Orlando Octávio Dalapicola, de 77 anos, foi atingido por um motociclista enquanto atravessava na faixa de pedestres.
As imagens registram o momento em que, logo após o impacto, o motociclista tenta levantar a vítima. Poucos segundos depois, o idoso cai novamente. Familiares do Orlando contaram à reportagem que ele fraturou as duas pernas, sendo que a perna esquerda sofreu fratura exposta. Ele segue internado e sem previsão de alta. Os familiares ainda afirmaram que no domingo (7), ele passou por uma operação para estabilização e contenção de um sangramento, sendo que ele ainda passará por outras cirurgias.
De acordo com orientações da Capitã Andresa, do Corpo de Bombeiros, em situações de trauma, como colisões, quedas ou atropelamentos, é fundamental que as vítimas não sejam movimentadas. A recomendação é clara: qualquer movimentação inadequada pode agravar lesões ocultas, especialmente fraturas ou traumas internos.
Capitã AndresaCorpo de Bombeiros
Ainda segundo a capitã, o mais indicado em casos como este é proteger a vítima até a chegada do socorro especializado, oferecendo conforto, sinalizando o local e evitando novos riscos.
Capitã AndresaCorpo de Bombeiros
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Colatina. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o